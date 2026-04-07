la demanda global por tecnologías limpias se acelera

La brecha tecnológica que ya existía antes de la guerra se está profundizando

el presidente chino Xi Jinping fusionó la seguridad energética con la seguridad nacional

Antes de la guerra en Irán, los mercados ya presenciaban una "bifurcación" entre los enfoques de las superpotencias, dejando a otros países ante decisiones complejas sobre qué modelo energético respaldar

Las empresas chinas juegan un rol central en la cadena de suministro de energía limpia de Indonesia