En mayo, viajar será más caro: colectivos y subte aumentan 5,4% en el AMBA

Tras la publicación del índice de inflación de marzo por parte del Indec, el esquema de actualización automática de tarifas dispuso un nuevo incremento del 5,4% en colectivos y subte en el AMBA a partir del 1 de mayo, una suba que se aplicará sobre los valores vigentes y que vuelve a impactar en el costo de los traslados cotidianos de millones de usuarios.
Con este ajuste, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasará a $753,86, mientras que en la provincia de Buenos Aires trepará a $918,35, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos que ya ubica el costo de viajar por encima de la inflación acumulada en lo que va del año.
En lo que respecta a las líneas que circulan dentro de la provincia de Buenos Aires
, las nuevas tarifas serán:
Boleto mínimo (0-3 km): $918,35
Tramo de 3 a 6 km: $1.023,04
Tramo de 6 a 12 km: $1.101,85
Viajes de 12 a 27 km: $1.180,73
Más de 27 km: $1.259,06
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires
, donde el aumento impactará en 31 líneas de colectivos, los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:
0-3 km: $753,86
3-6 km: $837,66
6-12 km: $902,19
12-27 km: $966,77
El subte
también tendrá un ajuste en la misma proporción: el pasaje pasará de $1.414 a $1.490,36, en línea con el mecanismo de indexación que toma la inflación mensual y le adiciona dos puntos porcentuales para definir las subas.
En paralelo, los incrementos acumulados en el transporte durante 2026 ya superan ampliamente la evolución de los precios generales, con subas del 39,47% en la provincia y del 27,01% en la Ciudad frente a una inflación del 9,4% en el primer trimestre, en un contexto en el que el gasto en movilidad gana peso dentro de los ingresos familiares.