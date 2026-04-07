En mayo, viajar será más caro: colectivos y subte aumentan 5,4% en el AMBA

Tras la publicación del índice de inflación de marzo por parte del Indec, el esquema de actualización automática de tarifas dispuso un nuevo incremento del 5,4% en colectivos y subte en el AMBA a partir del 1 de mayo, una suba que se aplicará sobre los valores vigentes y que vuelve a impactar en el costo de los traslados cotidianos de millones de usuarios.Con este ajuste, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasará a $753,86, mientras que en la provincia de Buenos Aires trepará a $918,35, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos que ya ubica el costo de viajar por encima de la inflación acumulada en lo que va del año.En lo que respecta a las líneas que circulan dentro de la, las nuevas tarifas serán:Boleto mínimo (0-3 km): $918,35Tramo de 3 a 6 km: $1.023,04Tramo de 6 a 12 km: $1.101,85Viajes de 12 a 27 km: $1.180,73Más de 27 km: $1.259,06En el caso de la, donde el aumento impactará en 31 líneas de colectivos, los valores quedarán establecidos de la siguiente manera:0-3 km: $753,863-6 km: $837,666-12 km: $902,1912-27 km: $966,77Eltambién tendrá un ajuste en la misma proporción: el pasaje pasará de $1.414 a $1.490,36, en línea con el mecanismo de indexación que toma la inflación mensual y le adiciona dos puntos porcentuales para definir las subas.En paralelo, los incrementos acumulados en el transporte durante 2026 ya superan ampliamente la evolución de los precios generales, con subas del 39,47% en la provincia y del 27,01% en la Ciudad frente a una inflación del 9,4% en el primer trimestre, en un contexto en el que el gasto en movilidad gana peso dentro de los ingresos familiares.