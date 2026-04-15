15.04.2026 / QUILMES

Mayra Mendoza cruzó a Milei y denunció un sacrificio inútil mientras crece el hambre en el conurbano

La diputada bonaerense advirtió sobre el impacto del ajuste en la vida cotidiana, cuestionó el modelo económico del Gobierno y alertó por el deterioro social e institucional. También defendió a Cristina Kirchner y habló de “proscripción”.




En una entrevista televisiva, la dirigente de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, lanzó una fuerte crítica al rumbo económico de Javier Milei y describió un escenario social marcado por el deterioro de los ingresos y el avance del pluriempleo. “La gente se dio cuenta de que está haciendo un sacrificio inútil”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de “volver a construir un país normal”.

Durante la charla, Mendoza retrató una provincia de Buenos Aires atravesada por el “modo supervivencia”, con trabajadores que multiplican empleos para sostenerse. “Hay personas que tienen trabajo y suman otro trabajo para poder llegar a fin de mes”, explicó, y puso como ejemplo el caso de un empleado judicial que maneja un Uber hasta el límite físico, resignando tiempo con su familia. Según sostuvo, la crisis ya impacta de lleno en sectores medios que comienzan a acudir a asistencia alimentaria.

La exintendenta de Quilmes también apuntó contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que responsabilizó por profundizar el deterioro económico. En ese sentido, remarcó que el endeudamiento condiciona la vida cotidiana de la población y vinculó directamente las políticas de ajuste con la caída sostenida del salario real desde 2015. “Cada vez las familias trabajadoras sobreviven y viven peor”, señaló.

En el plano institucional, Mendoza fue aún más contundente y afirmó que en la Argentina actual “no hay división de poderes”, cuestionando el accionar del Poder Judicial. En esa línea, defendió a Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideró víctima de “causas armadas” y denunció una estrategia de proscripción política. “No vivimos en democracia”, lanzó, al advertir sobre la represión de protestas y la falta de garantías.

Por último, la dirigente planteó que el desafío del peronismo es reconstruir un proyecto de país que recupere condiciones de vida dignas. “No es normal no poder planificar la vida ni que el salario no alcance”, afirmó, y sostuvo que existe una referencia política clara en el liderazgo de Cristina Kirchner, a quien definió como la dirigente con mayor caudal electoral del país.

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