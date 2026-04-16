Crece el escándalo de los viajes de Adorni: la Justicia confirmó que viajó en primera clase a Aruba, una exclusiva isla del caribe

Se complica la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Justicia confirmó este miércoles que el funcionario viajó en primera clase junto a su familia a las playas de Aruba pasar pasar las fiestas de Año Nuevo en diciembre de 2024.El fiscal Gerardo Pollicita recibió información de la aerolínea Latam en la que el jefe de Gabinete se trasladó junto a su esposa Bettina Julieta Angeletti y sus dos hijos. La totalidad de los gastos en pasajes ascendería a u$s5.800, que lo habría pagado en efectivo. "Al momento la Justicia busca investigar además cuánto pagó por los hoteles de lujo. Del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025, fueron las fechas en la que se fue a pasar las fiestas con la familia.El detalle de la información marca que Adorni partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, con un parate en el medio en Ecuador. La noticia se conoció luego de que el juez federal Ariel Lijo levante el secreto fiscal y bancario del propio Adorni y su esposa, que permite conocer todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito realizados durante el viaje a la isla paradisíaca.En un fallo judicial, Lijo había dado lugar a una solicitud de Pollicita para que se facilite la información bancaria y patrimonial de Adorni desde el 1° de enero de 2022, debido a las denuncias que enfrenta el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito y un mar de dudas en torno a su patrimonio. La decisión también alcanza a la consultora AS Innovación Profesional, propiedad del funcionario y Angeletti.El fiscal argumentó que el objetivo del pedido era "verificar el origen" del dinero investigado para compararlo con "la información proveniente de las declaraciones juradas". Además, pidió que el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal también se aplique sobre las mujeres que figuran como prestamistas del jefe de Gabinete.