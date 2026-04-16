16.04.2026 / FINANZAS

Más deuda y ajuste: el Banco Mundial evalúa blindar a Milei con US$2.000 millones

El organismo multilateral confirmó negociaciones con el Gobierno para otorgar una garantía destinada a refinanciar deuda. El respaldo se discutió en Washington entre Luis Caputo y Ajay Banga, en medio de la búsqueda oficial por sostener el programa económico.




El Banco Mundial puso sobre la mesa la posibilidad de otorgar a la Argentina una garantía de hasta US$2.000 millones para afrontar compromisos de deuda, en el marco de las reuniones de primavera en Washington. La iniciativa surgió tras el encuentro entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del organismo, Ajay Banga.

Según informó la entidad, “el Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”. Sin embargo, aclaró que la operación aún debe ser aprobada por su Directorio Ejecutivo.

El respaldo explícito se inscribió en una señal política hacia la gestión de Javier Milei, en momentos donde el oficialismo busca sostener su programa de ajuste. Desde el organismo remarcaron que “reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo”.

En paralelo, Caputo avanzó con nuevas gestiones ante otros organismos multilaterales. Tiene previsto reunirse con Sergio Díaz-Granados, titular de la CAF, y con Ilan Goldfajn, presidente del BID, con el objetivo de conseguir respaldo financiero adicional para cubrir el vencimiento de deuda previsto para julio.

El movimiento dejó en evidencia la dependencia del Gobierno de financiamiento externo para sostener su esquema económico, mientras se profundiza un modelo que prioriza el cumplimiento con acreedores internacionales en un contexto de fuerte ajuste interno.

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