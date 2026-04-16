16.04.2026 / EN CONTRA

Mala semana para Adorni: Francos, el PRO y ahora el biógrafo de Milei le sueltan la mano tras las denuncias

Referentes cercanos o afines al oficialismo cuestionaron al jefe de Gabinete en medio del avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y el impacto político del caso, que ya genera costos en la opinión pública.




Tras una semana repleta de malas noticias para Manuel Adorni, Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, apuntó con dureza contra el jefe de Gabinete en medio de las denuncias judiciales en su contra y reclamó su salida. "Se confirma judicialmente otra mentira de Adorni", advirtió en redes sociales, donde insistió en que “los ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia”, una crítica que expone fisuras dentro del propio universo libertario.

Las declaraciones del escritor libertario se dieron tras nuevos movimientos en el expediente que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, donde el juez Ariel Lijo autorizó una serie de testimoniales para reconstruir la compra y refacción de un departamento en Caballito, operación que alcanzó los u$s230.000 e incluyó un préstamo de u$s200.000 de dos jubiladas.

"¿Acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?", cuestionó el escritor fanático de Milei, para luego llamar "sinvergüenza" al líder del gabinete y "ministros indecorosos" a quienes lo respaldan. Para evocar el apoyo de Milei en un intento de hacerlo ver con claridad el panorama, su biógrafo lo citó: "Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable (Presidente Javier Milei)". 






En paralelo, la causa sumó otros elementos que complican el escenario judicial del jefe de Gabinete, como la confirmación de un viaje en primera clase a Aruba junto a su familia y el levantamiento del secreto fiscal y bancario dispuesto sobre Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de analizar sus movimientos financieros.

Márquez no es el primero en exigir su salida del cargo. Previamente, el antecesor de Adorni en el gabinete Guillermo Francos reconoció el costo político del episodio: "Claramente ha sido un golpe para el Gobierno”, lanzó, además de destacar el error del funcionario al dar explicaciones y de considerar que su reacción pública “no le gustó a la gente”. 

Una de las críticas más feroces llegaron desde el PRO, donde el jefe del bloque de Diputados -y gran aliado de La Libertad Avanza-, Cristian Ritondo, cuestionó el comportamiento del funcionario y su defensa mediática: “Adorni, no te deslomas. Se desloma el tipo que se levanta a las 4 de la mañana”, afirmó, y agregó que “cometió errores que no podés permitir cometer”. "No tenés que llevar a tu mujer en el avión presidencial", sentenció para asentar su postura. 

El escenario es cada vez más complejo para Manuel Adorni, quien enfrenta cuestionamientos incluso al interior de su espacio, escenario en el que solo Milei y la secretaria presidencial, Karina Milei, parecen sostener un auténtico respaldo. 

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