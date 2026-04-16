Gira: Kicillof busca posicionarse en España junto al progresismo y marcar distancia de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, inició este jueves su agenda en España con una serie de actividades políticas y económicas que apuntan a fortalecer su proyección internacional y consolidar vínculos con referentes del progresismo global, en un escenario que lo obliga a contrastar con la política exterior del presidenteLa primera actividad consistió en una reunión con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, en el Ministerio de Trabajo, para luego participar de un encuentro con empresarios e inversores en Madrid, donde buscará explorar oportunidades de financiamiento y reforzar la presencia de capitales en territorio bonaerense.Durante la jornada también presentará su libro en el Ateneo de Madrid en un conversatorio junto al politólogo Pablo Simón, en una escala que combina perfil académico y político antes de trasladarse a Barcelona para el tramo central de la gira., con quienes compartirá paneles sobre multilateralismo y el nuevo orden global.El viaje se inscribe en una estrategia más amplia del mandatario bonaerense para ganar volumen internacional y proyectarse de cara al escenario electoral de 2027, sumando contactos y lecturas externas sobre la situación argentina en medio de la crisis económica.En paralelo, se destacará la presencia del Partido Justicialista con una delegación propia encabezada por Wado de Pedro, aunque desde ese espacio remarcan que no se trata de una disputa interna sino de agendas complementarias.