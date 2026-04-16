El fastuoso hotel all inclusive donde estuvo Adorni en Aruba: cuánto cuesta viajar y hospedarse como el Jefe de Gabinete

El viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Caribe —puntualmente a Aruba— está siendo investigado por la Justicia, que en las últimas horas confirmó que habría gastado seis mil dólares en efectivo para viajar en avión en primera clase.Todo indica que el funcionario se hospedó en un hotel de lujo llamado Hotel Tamarijn Aruba, uno de los complejos all inclusive más exclusivos de la región. De acuerdo con la página oficial del establecimiento, y teniendo en cuenta las fechas en las que estuvo el ex panelista de radio y TV —hoy jefe de Gabinete—, una habitación doble en diciembre, reservada por varias noches para un matrimonio con dos hijos, tiene un costo de 1.173 dólares por noche sin impuestos.En ese sentido, si se calcula una estadía de al menos 13 noches, el exvocero presidencial habría pagado unos 15.249 dólares, a los que habría que sumar los impuestos correspondientes del hotel. La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba en primera clase junto a su esposa y sus dos hijos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025.La confirmación judicial se dio a conocer este miércoles, donde se informó el costo de los pasajes, la aerolínea utilizada, el trayecto que llevaron a cabo y el alojamiento que reservaron: de acuerdo a la investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita, cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, con un total de 5.800 dólares por el grupo familiar.Por otra parte, se supo que el viaje se realizó a través de la aerolínea LATAM y que los registros migratorios previos indicaban escalas en Perú y Ecuador antes de llegar a la isla caribeña situada a 25km al norte de la costa de Venezuela. Hasta el momento, el alojamiento continúa bajo averiguaciones judiciales, ya que se investiga si Adorni y su la familia se hospedaron en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cerca de 1.000 dólares la noche por persona.Esta confirmación se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se busca determinar si los gastos del funcionario coinciden con sus ingresos declarados. La Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario libertario para rastrear el origen de los fondos utilizados para estas vacaciones.