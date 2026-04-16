16.04.2026 / LOS VIAJES DE ADORNI

No resiste archivo: Adorni tuiteó desde sus vacaciones en Aruba que "no estaba de vacaciones"

La aerolínea le envió la información sobre los vuelos al fiscal Gerardo Pollicita. Los pasajes habrían costado casi US$6.000. En una entrevista desde Nueva York había declarado que hacía años no se tomaba vacaciones. Y por si fuera poco en la red social "X", negó rotundamente y alardeó de "las mentiras" de los medios que aseguraban que estaba en un viaje de descanso.



Según información a la que accedió la Justicia en el marco de la investigación por corrupción y enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti viajaron en primera clase a Aruba para pasar Año Nuevo e iniciar el 2025 en un ostentoso hotel all inclusive en una paradisíaca isla de lujo. Los pasajes de la familia habrían costado casi US$6.000. Todavía se desconoce cuánto valió la estadía, que se extendió por cerca de diez días durante los cuales el entonces vocero negaba estar de vacaciones.

Los detalles fueron precisados por la aerolínea Latam a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario libertario. De acuerdo con los datos recopilados por la Justicia, la “escapada” comenzó el 29 de diciembre de 2024 con la salida desde Buenos Aires y una escala posterior en Perú y terminó el 10 de enero de 2025 con el regreso con previa parada en Ecuador.

Además, se conoció que los gastos en pasajes para toda la familia ascenderían a US$5.800. Los vuelos fueron encarecidos debido a que viajaron en primera clase tanto de ida como de vuelta. Ahora la Justicia busca dilucidar cuánto costó el hospedaje en el hotel de lujo de Aruba. Junto a ello, gracias a la suspensión del secreto fiscal y bancario del matrimonio, también averiguará los posibles pagos realizados con tarjeta de crédito durante el viaje.

NO RESISTE ARCHIVO: FIN

Cabe señalar que ese 8 de enero de 2025, ante las acusaciones sobre un supuesto incidente vial, el funcionario había asegurado en sus redes sociales que no estaba de vacaciones: "Dijeron que estaba en Miami, luego en Canadá, después en Punta Cana y ahora me matan en Cariló". Meses después, durante la recordada conversación con Eduardo Feinmann desde Nueva York, había declarado que hacía años no se tomaba vacaciones.

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