7 de cada 10 argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei según el índice de satisfacción política

La aprobación del gobierno de Javier Milei registra una caída sostenida. Los resultados de la última edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), marcaron que casi el 70 por ciento de los argentinos está disconforme con la situación del país y cae la imagen del Presidente.El número más fuerte es que la insatisfacción popular con la marcha general de las cosas ya alcanza a casi 7 de cada 10 de los encuestados. Además, los que están en línea con el programa libertario y aún lo bancan son cada vez menos: sólo en marzo, satisfacción con el rumbo cayó 5 puntos y pasó del 33 al 28 por ciento la cantidad de personas que acuerdan con el rumbo oficial. El informe muestra una caída en los niveles de satisfacción general: solo el 28% de los encuestados se manifestó conforme con la situación actual, cinco puntos menos que en marzo, mientras que la insatisfacción trepó al 68%.En paralelo, la imagen del presidente Javier Milei continúa en descenso. La aprobación de su gestión se ubicó en el 36%, tres puntos por debajo del mes anterior, mientras que la desaprobación alcanzó el 61%, consolidando una tendencia negativa. Aun así, el estudio marca que el mandatario se mantiene en una posición intermedia en términos históricos: por debajo de Mauricio Macri en el mismo período de gobierno, pero por encima de Alberto Fernández.El relevamiento también evidencia una fuerte crisis de confianza en las instituciones. La satisfacción con el Poder Ejecutivo cayó al 26%, mientras que el Congreso sigue siendo el área más cuestionada, con apenas un 16% de aprobación para el Senado y un 15% para la Cámara de Diputados.En cuanto a las principales preocupaciones de la ciudadanía, el desempleo pasó al primer lugar con el 40% de las menciones, seguido muy de cerca por los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). Además, el informe advierte un "regreso" de la inflación como tema relevante, con un 20% de preocupación.El clima social también muestra un marcado pesimismo. Un 56% de los encuestados considera que el país está peor que hace un año, mientras que el 43% cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, con un aumento del desaliento en todos los sectores.Otro dato relevante es el desgaste en las figuras del oficialismo: Adorni registró la mayor caída en imagen positiva (9 puntos) y presenta el diferencial más bajo del gabinete (-51%), seguido por Karina Milei (-50%). En términos generales, todos los dirigentes políticos evaluados presentan imagen negativa predominante. Entre los que más cayeron este mes se destacan el propio Milei (-4 puntos) y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (-2 puntos).Naturalmente, ante la desaprobación del gobierno, las figuras opositoras mejor posicionadas son Axel Kicillof, con un 31 por ciento de imagen positiva total, y Myriam Bregman (29 por ciento), Ambos lideran, junto a CFK, ampliamente entre los entrevistados que desaprueban la gestión oficial.En resumen, abril muestra un escenario de ajuste de expectativas, donde el desempleo y los salarios desplazan a otros temas y la aprobación del oficialismo empieza a mostrar signos de desgaste sostenido.