Kicillof se reunió con Petro en medio de su gira por España

Me reúno con el alcalde de Buenos Aires @Kicillofok, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso.



La unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo pic.twitter.com/QdTo89cCZ3  Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa su gira en España donde se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y advirtió sobre el crítico panorama que atraviesa la Argentina bajo la gestión de Javier Milei.En el marco de su gira por España, el mandatario bonaerense afirmó que los extranjeros perciben una situación de extrema fragilidad: “Se ve un desplome de la economía argentina, con caída de la demanda y ausencia total del Estado”.Kicillof indicó que en la reunión que mantuvo con Petro analizaron "los desafíos que tienen los países latinoamericanos en este contexto de inestabilidad mundial y la importancia de construir alianzas para el bienestar de nuestros pueblos, especialmente ante las amenazas de la ultraderecha internaciona".Por otro lado, en declaraciones radiales, Kicillof relató los detalles de su agenda en España, que incluyó reuniones con empresarios y la vicepresidenta segunda española, Yolanda Díaz.El gobernador destacó el contraste entre las políticas europeas y el rumbo nacional: “Mientras acá se discute reducir la jornada laboral y fortalecer el salario mínimo, en Argentina el gobierno de Milei quita derechos y desmantela la industria”.El mandatario provincial subrayó la preocupación que le transmitieron representantes de diversos sectores productivos. "Ya casi nadie se cree la propaganda de éxito y estabilidad de Milei. Los empresarios ven que la inversión extranjera es negativa y que el consumo se hundió", explicó.Asimismo, criticó la "ignorancia teórica" del Presidente respecto a la inflación: "Cambia de teoría como de campera para acomodarse a cada fracaso".Finalmente, Kicillof lamentó el aislamiento internacional que, a su juicio, promueve la Casa Rosada al maltratar a líderes estratégicos de la región y el mundo.El gobernador insistió en la necesidad de mantener vínculos sólidos con mandatarios como Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez: “Milei nos mete en conflictos ajenos por sus anteojeras ideológicas y eso es una locura que nos pone en peligro”.