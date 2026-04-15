Adorni reunió a la mesa política en medio del avance de la causa judicial y la interna libertaria

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió este viernes a la mesa política para delinear la estrategia legislativa del oficialismo, en medio del avance de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y del rebrote de la interna en La Libertad Avanza.El encuentro se dio en el despacho de Adorni, horas después de que el propio jefe de Gabinete reapareciera en la red social X con mensajes irónicos sobre su compleja situación judicial.Además de sumar otra foto de respaldo político de los ministros al jefe de Gabinete, la mesa abordó la agenda legislativa del oficialismo, donde sobresalió como eje la reforma política.El Gobierno dejó trascender que los integrantes de la mesa política definieron los próximos proyectos que serán enviados al Congreso Nacional. Se repasó el estado de avance de las iniciativas ya presentadas y se resolvió que hoy serán remitidas la modificación a la ley de salud mental y un proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez.El cónclave se concretó en el ocaso de otra semana de desgaste para la Casa Rosada y el propio Adorni, luego de nuevas revelaciones periodísticas y de la causa judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Un viaje a Aruba junto a su familia, pagado en efectivo y en dólares, un viaje de lujo al Llao Llao en Bariloche, más las renovaciones del departamento que adquirió en Caballito, entre otras novedades novedades.Al encuentro de este viernes, que se realizó en el despacho de Adorni, en la planta baja de Balcarce 50, asistieron Karina Milei; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.No fue de la partida esta vez el titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, quien viajó a Washington, en Estados Unidos, para una visita oficial.