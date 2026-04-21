India y Rusia activan acuerdo militar que permite despliegue mutuo de tropas, buques y aeronaves

El acuerdo de intercambio logístico recíproco entre India y Rusia comenzó su implementación operativa tras años de negociación. Se trata de un entendimiento que habilita el uso mutuo de bases militares, puertos, bases aéreas y depósitos logísticos para tareas de reabastecimiento, mantenimiento y despliegue limitado de fuerzas.
El pacto establece límites precisos: hasta 3.000 efectivos militares, cinco buques de guerra y diez aeronaves pueden desplegarse en territorio del otro país de manera rotativa. La modalidad es temporal y no implica la instalación de bases permanentes, sino presencia flexible orientada a facilitar operaciones conjuntas y reducir tiempos y costos logísticos.
Proyección global para ambas potencias
Para India, el acuerdo abre acceso a instalaciones rusas en regiones estratégicas como el Ártico, zona de creciente relevancia por sus rutas marítimas emergentes y recursos naturales
. Esto amplía su radio de acción más allá del océano Índico y fortalece su presencia en el norte global, reforzando su capacidad de proyección internacional.
Rusia, en tanto, gana acceso a infraestructuras en el océano Índico, espacio clave para el comercio internacional y la geopolítica energética
. El entendimiento también le permite consolidar vínculos con socios fuera del eje occidental en un contexto de sanciones y tensiones con Estados Unidos y Europa.
La estrategia india de equilibrio
El pacto se inscribe en la política exterior de Nueva Delhi de diversificar alianzas y mantener balance entre potencias globales. India sostiene acuerdos logísticos similares con Estados Unidos, Francia y Australia, lo que le permite ampliar su capacidad sin comprometer su autonomía estratégica.
A diferencia de una alianza militar tradicional tipo OTAN, el acuerdo no implica compromisos automáticos de defensa mutua
. Es un mecanismo flexible de interoperabilidad que facilita ejercicios conjuntos, reabastecimiento en bases extranjeras y operaciones coordinadas en zonas estratégicas.
Con esta medida, India y Rusia avanzan en una arquitectura de seguridad descentralizada donde los acuerdos logísticos se vuelven herramientas clave para proyectar influencia en un escenario internacional cada vez más competitivo.