27.04.2026 / Alianza estratégica

India y Rusia activan acuerdo militar que permite despliegue mutuo de tropas, buques y aeronaves

India y Rusia pusieron en marcha un acuerdo de cooperación militar que permite el despliegue limitado de hasta 3.000 soldados, cinco buques de guerra y diez aeronaves en territorio del otro país. El pacto refuerza su alianza estratégica y amplía la capacidad de operaciones globales de ambos, con especial foco en rutas emergentes como el Ártico.


El acuerdo de intercambio logístico recíproco entre India y Rusia comenzó su implementación operativa tras años de negociación. Se trata de un entendimiento que habilita el uso mutuo de bases militares, puertos, bases aéreas y depósitos logísticos para tareas de reabastecimiento, mantenimiento y despliegue limitado de fuerzas.

El pacto establece límites precisos: hasta 3.000 efectivos militares, cinco buques de guerra y diez aeronaves pueden desplegarse en territorio del otro país de manera rotativa. La modalidad es temporal y no implica la instalación de bases permanentes, sino presencia flexible orientada a facilitar operaciones conjuntas y reducir tiempos y costos logísticos.

Proyección global para ambas potencias

Para India, el acuerdo abre acceso a instalaciones rusas en regiones estratégicas como el Ártico, zona de creciente relevancia por sus rutas marítimas emergentes y recursos naturales. Esto amplía su radio de acción más allá del océano Índico y fortalece su presencia en el norte global, reforzando su capacidad de proyección internacional.

Rusia, en tanto, gana acceso a infraestructuras en el océano Índico, espacio clave para el comercio internacional y la geopolítica energética. El entendimiento también le permite consolidar vínculos con socios fuera del eje occidental en un contexto de sanciones y tensiones con Estados Unidos y Europa.

La estrategia india de equilibrio

El pacto se inscribe en la política exterior de Nueva Delhi de diversificar alianzas y mantener balance entre potencias globales. India sostiene acuerdos logísticos similares con Estados Unidos, Francia y Australia, lo que le permite ampliar su capacidad sin comprometer su autonomía estratégica.

A diferencia de una alianza militar tradicional tipo OTAN, el acuerdo no implica compromisos automáticos de defensa mutua. Es un mecanismo flexible de interoperabilidad que facilita ejercicios conjuntos, reabastecimiento en bases extranjeras y operaciones coordinadas en zonas estratégicas.

Con esta medida, India y Rusia avanzan en una arquitectura de seguridad descentralizada donde los acuerdos logísticos se vuelven herramientas clave para proyectar influencia en un escenario internacional cada vez más competitivo.
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