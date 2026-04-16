20.04.2026 / Judiciales

Caso Adorni: la inmobiliaria ratificó que el valor del departamento de Caballito superaba el monto de la operación

La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi ratificaron que el departamento situado en un edificio del barrio porteño de Caballito se ofrecía originalmente a USD 340.000, USD 110.000 más de lo se había declarado Adorni en la operación oficial.




Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación del departamento perteneciente a Manuel Adorni declararon este lunes ante la Justicia y aseguraron que el inmueble tenía un valor significativamente mayor al de la transacción llevada a cabo por el funcionario libertario, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete.

La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi ratificaron que el departamento situado en un edificio del barrio porteño de Caballito se ofrecía originalmente a US$ 340.000, 110.000 dólares más de lo se había declarado Adorni en la operación oficial.

Asimismo, confirmaron que la propiedad había sido remodelada y que por dicho motivo se elevaba su valor en el mercado. Por otra parte, en su declaración, Rucci calificó de un hecho "poco frecuente" que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que es una modalidad inusual en el sector inmobiliario.

Posteriormente, agregó que ella no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, sin embargo, mencionó que le brindó la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Feijoo, pero que la respuesta del hombre fue que “ya tenía un interesado”. 

Por el momento, se entiende que  Feijoo fue quien contactó a las partes involucradas, es decir, su madre, otra jubilada y Manuel Adorni, y habría llevado a cabo toda la operación donde se escrituró el departamento en US$ 230.000, con la distinción de recibir US$ 30.000 en efectivo y US$ 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.

El próximo miércoles 22, Feijoo deberá asistir a Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que es quien investiga este caso, y deberá poner a disposición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.

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