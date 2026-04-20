Otermín y Álvarez supervisaron obras en el corredor Lynch

El intendente de Lanús, Julián Álvarez y su par de Lomas de Zamora, Federico Otermín, supervisaron este lunes el avance de las obras integrales que se desarrollan en la avenida Coronel Lynch, desde Donato Álvarez hasta Roma, que forman parte del proyecto urbano “El Diego nos une” que busca poner en valor los límites y accesos entre ambos distritos.“Hicimos este tipo de obras en el centro de nuestra ciudad, en el Oeste y ahora en el Este. Hoy le tocó a la avenida Lynch, una arteria muy importante, donde junto al Municipio de Lomas de Zamora estamos realizando trabajos de mejora integral. Estamos mejorando toda la circulación, el tránsito y la seguridad de esta avenida en una gestión única y común, como se debe gobernar en el Conurbano Bonaerense, con Lomas y Lanús unidos”, resaltó Álvarez.En esa línea, Otermín sostuvo: “Estuvimos en la avenida Lynch junto a Julián Álvarez caminando juntos y haciéndonos eco de un reclamo histórico de los vecinos de ambos lados de la avenida. Lynch es de Lanús y es de Lomas, y el Diego nos une porque Diego Armando Maradona nació en Lanús y vivió en Lomas. Con Julián trabajamos muy en conjunto, ya estuvimos en Malabia, en Hornos y ahora estamos en Lynch con un trabajo integral que estamos haciendo juntos. Para nosotros no hay límites, por el contrario, hay integración entre los municipios de Lomas y Lanús”.Durante la recorrida, los Jefes comunales conversaron con los ciudadanos y las ciudadanas sobre la importancia de estas acciones, que contemplan la reparación de calzadas y baches, mejoras de luminarias y drenajes, limpieza y puesta en valor del espacio público, nuevo arbolado urbano, forestación, rampas para discapacitados y la realización de un mural en homenaje a Maradona en la intersección con la calle Félix de Álzaga.También participaron de la actividad: las secretarias y los secretarios de Desarrollo Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei; de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi; de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi; entre otros funcionarios y funcionarias.