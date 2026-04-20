Presentaron un proyecto para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia de Buenos Aires

El senador bonaerense Mario Ishii presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires por un plazo de 18 meses.La iniciativa busca garantizar el acceso a una alimentación “adecuada, suficiente y nutritiva” para los sectores en situación de vulnerabilidad. En los fundamentos del proyecto, Ishii fue contundente: “El hambre no admite dilaciones ni justificaciones macroeconómicas”.Según el texto ingresado en el Senado bonaerense, la medida instruye al Poder Ejecutivo provincial —encabezado por Axel Kicillof— a incrementar de manera inmediata y progresiva las partidas presupuestarias destinadas a políticas alimentarias clave. Entre ellas se destacan los comedores escolares, el Servicio Alimentario Escolar (SAE), los comedores comunitarios y los programas de asistencia directa.El proyecto se da en un contexto marcado por la crisis económica y social, y tras la suspensión del “Plan MESA”, lo que, según sectores políticos y sociales, profundizó las dificultades de acceso a alimentos en amplios sectores de la población.De avanzar en la Legislatura, la norma implicaría un refuerzo urgente del rol del Estado provincial en la contención alimentaria, en un escenario donde la demanda en comedores y merenderos continúa en aumento.