Bancarios realizarán un paro de 24 horas en el BCRA ante la amenaza sobre 32 puestos de trabajo

La Asociación Bancaria confirmó un paro total de actividades en el Banco Central de la República Argentina para el lunes 27 de abril en respuesta al cierre de 12 tesoros regionales dispuesto por la entidad, luego de advertir queLa decisión fue comunicada por el secretario general del gremio, Sergio Palazzo, quien encabezó una asamblea en la sede central del BCRA para ratificar el estado de alerta. Desde el sindicato sostienen que el ajuste impacta directamente sobre la estabilidad laboral de los trabajadores involucrados.El paro se realizará en los 21 tesoros regionales distribuidos en el país, lo que afectará la operatoria habitual del sistema financiero. Durante esa jornada no habrá actividad en esas sedes y se verá interrumpido el traslado y abastecimiento de efectivo a las entidades bancarias que dependen de esos nodos.A través de un comunicado difundido en redes sociales, el gremio explicó que la medida responde a “las intimidaciones y amenazas” recibidas por trabajadores que. Además, señalaron la existencia de “falta de diálogo y estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA”.En ese marco, La Bancaria reclamó: “Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados”, bajo la consigna “No al achique en el BCRA”.El sindicato también advirtió que el paro anunciado podría profundizarse en caso de no obtener respuestas satisfactorias. En ese sentido, anticiparon que el plan de lucha podría extenderse a otras entidades bancarias, tanto públicas como privadas, que operan con estos tesoros regionales.De esta manera, el conflicto se encamina a una escalada mayor, con impacto potencial en toda la operatoria del sistema financiero si no se alcanza un acuerdo entre las partes.