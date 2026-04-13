El SMN anunció un apagón informativo en reclamo por los 140 despidos

Trabajadores delimpulsados por ATE confirmaron un “apagón informativo” para este viernes entre las 5 y las 12“Sin meteorología no hay vuelos”, advirtió el sector, en referencia al impacto que tendrá la medida sobre la actividad aerocomercial y otros servicios.Durante ese lapso, lo que afecta directamente a la operatoria aérea, marítima y fluvial. Según explicaron desde el sector, se trata de información clave para garantizar la seguridad en cada etapa de los vuelos.Desde el ámbito aerocomercial calificaron la situación como inédita. “Nunca ocurrió algo así. Sin información meteorológica pueden verse afectadas las operaciones”, señalaron fuentes del sector que prevén demoras y reprogramaciones.El conflicto se origina en el recorte de personal dispuesto en el organismo, el cual, ya afecta su funcionamiento. “Es la primera vez que tiene lugar una medida de esta naturaleza en los 153 años de historia del Servicio Meteorológico”, advirtió la presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, Carla Gulizia.Desde el gremio sostienen que el ajuste redujo la capacidad operativa del SMN, con menos personal para cubrir estaciones y monitoreos, y advirtieron que el conflicto podría profundizarse si no hay respuestas a los reclamos por los despidos.El impacto se concentrará principalmente en las partidas previstas para la mañana, ya que los arribos deberán sostenerse por razones operativas. En tanto, los informes meteorológicos solo estarán disponibles para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.Además, el apagón también tendrá consecuencias en el transporte fluvial, ya que los servicios de ferry y buques comerciales requieren informes oficiales para operar. Sin esos datos, no podrán zarpar durante la franja horaria afectada.En este punto, es necesario recalcar que el servicio del SMN es esencial porque provee la información oficial que permite planificar y operar con seguridad tanto en la aviación como en el transporte fluvial y en los sistemas de emergencia, ya que cada vuelo y embarcación requiere datos precisos sobre condiciones como viento, visibilidad o tormentas para poder despegar o zarpar.Además, sus alertas son la base para la actuación de organismos como Defensa Civil y Bomberos ante fenómenos extremos, por lo que su interrupción deja a múltiples actividades críticas sin un insumo esencial.