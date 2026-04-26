La Justicia española pide prisión para el agitador Vito Quiles y el dueño de La Derecha Diario por delitos de odio

Negre, imputado en la causa, es el responsable de EDA TV (Estado de Alarma), el canal donde se emitió y difundió la entrevista y del que Quiles participa, por lo que la Fiscalía lo incluye en el pedido de condena al considerar que tuvo intervención en la publicación del contenido.

La Fiscalía de Madrid solicitó que el agitador de ultraderechasea condenado a dos años de prisión y el empresario mediático, a un año y medio por delitos de odio y contra la integridad moral, al considerar que difundieron un contenido en el que se denigra a una mujer con discapacidad durante una entrevista callejera realizada en 2024.El caso se originó a partir de un video grabado el 20 de marzo de ese año frente a la sede del Partido Popular en Madrid, donde Quiles entrevistó a una mujer con una discapacidad intelectual del 75%, material que luego fue emitido y replicado en EDA TV, el canal vinculado a Negre, y en redes sociales.Según el documento fiscal, al que accedieron medios españoles, la conducta fue realizada “guiado por el ánimo de denigrar” a la víctima “por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía”, en un contexto en el que, además, la situación de la mujer era evidente.La causa ya fue elevada a juicio oral y será analizada por la Audiencia Provincial de Madrid, luego de una querella presentada por la organización Libres y Combativas, que impulsó el expediente por considerar que se vulneró la dignidad de la persona entrevistada.En paralelo, Quiles enfrenta otra causa en la Justicia de Sevilla, donde fue procesado por injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua, quien lo acusa de haber difundido de forma reiterada acusaciones falsas de extrema gravedad y reclama una condena de hasta nueve años de prisión.De acuerdo con la acusación, el influencer habría publicado durante meses mensajes y videos en redes sociales con el objetivo de desacreditar al dirigente, atribuyéndole delitos como pederastia, corrupción y vínculos con redes criminales, en un expediente que ya quedó a un paso del juicio oral.En ese mismo expediente, la defensa de Sánchez también apunta contra el entramado mediático en el que se difundieron esos contenidos y reclama una indemnización que incluye como responsable civil subsidiario al canal vinculado a Negre, lo que vuelve a ubicar al empresario de derecha en el centro de las investigaciones judiciales.