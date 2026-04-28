Cómo golpea la crisis a los más jóvenes: vivir solo en Argentina puede requerir hasta $3.543.626 por mes

Tomar la decisión de vivir solo en la Argentina requiere de una planificación sumamente detallada. Ante los actuales índices de inflación y la inestabilidad de ingresos, dar este importante paso hacia la adultez exige conocer con precisión los números reales para no fracasar económicamente en el intento.Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market determinó que las necesidades primarias de una persona joven en el entorno urbano alcanzan la suma de $2.085.853 mensuales. A continuación, el detalle exacto de cada uno de los consumos básicos:- Alquiler (2 ambientes en barrio medio): $550.000- Expensas: $212.000- Servicios (luz, gas, agua): $104.205- Depósito prorrateado: $45.833- Alimentos y bebidas: $423.908- Higiene y limpieza: $42.391- Medicina prepaga básica: $238.377- Medicamentos: $50.000- Transporte público (colectivo y subte): $74.383- Viajes en apps o taxi: $68.740- Internet: $90.880- Celular: $77.320- Cable: $34.400- Gimnasio: $68.000- Materiales educativos: $5.417Si al costo de vida esencial detallado anteriormente se le suman los consumos habituales no esenciales, pero muy frecuentes en el estilo de vida actual, el presupuesto total individual se dispara dramáticamente hasta los $3.543.626 mensuales. Estos gastos extra, desglosados uno por uno, incluyen:- Universidad privada: $1.101.206- Terapia psicológica (2 sesiones mensuales): $80.000- Plataformas de streaming: $56.505- Salidas y espectáculos (hasta): $42.500- Herramientas digitales: $39.945- Cursos de capacitación: $27.200Para evitar duras sorpresas económicas al momento de armar las cajas, los especialistas recomiendan armar un presupuesto propio, definir muy bien la zona de la vivienda, estimar un consumo real de supermercado y prever un fondo para imprevistos.