Milei repudió el ataque a Donald Trump y responsabilizó a la "izquierda" al acusar un "nuevo ataque de violencia política"

En el marco de su presentación ante la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei abrió su discurso con una fuerte condena al reciente ataque sufrido por su par de Estados Unidos, Donald Trump, y adjudicó el episodio a "la izquierda". El mandatario no solo repudió el hecho, sino que lo utilizó como eje para advertir sobre lo que considera un resurgimiento de la violencia política global impulsado por sectores de izquierda.En este marco, Milei vinculó el atentado contra el presidente estadounidense con una supuesta incapacidad de sus adversarios políticos para aceptar derrotas democráticas. "Estamos frente a un nuevo auge de la violencia política, muy en particular de la izquierda, en todo el mundo libre", sentenció. Según la visión del libertario, estos sectores "no aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas", calificando sus acciones como incompatibles con la democracia.El jefe de Estado realizó una autocrítica sobre el movimiento liberal, señalando que tras la caída del Muro de Berlín se cometió el error de creer que "la mera evidencia alcanzaba" para imponer sus ideas. De esta manera, Milei sostuvo que, lejos de desaparecer, el marxismo se reconstruyó para dar una batalla cultural, trasladando la histórica lucha de clases a nuevos debates sociales para retomar el control de la escena pública. Así, destacó la importancia de instituciones como la Fundación Libertad para enfrentar este avance ideológico.Para finalizar este tramo de su discurso, el mandatario aseguró que el éxito de las ideas de la libertad en el terreno electoral ha generado una reacción violenta en sus opositores. "Para ellos los humanos son meras piezas en un tablero de ajedrez y no tienen problema en matarnos si lo ven necesario", afirmó. Bajo esta premisa, subrayó que el objetivo central de su gestión y de sus intervenciones públicas es dejar en evidencia estas mecánicas y demostrar, con resultados, que "las ideas de la libertad funcionan".