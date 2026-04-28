Sandra Petovello ordenó a rectores universitarios cumplir con las clases durante la semana de paros

Ante la semana de paros que llevan adelante universidades nacionales, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a que comuniquen un plan de contingencia y garanticen el cumplimiento de las clases. "Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país", deslizaron a través de un comunicado oficial.Hacia el final, el texto firmado por la ministraexigió "la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender". Si bien, subrayan que "los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone", la falacia queda expuesta tan solo observando la crítica situación que atraviesa el sector universitario,La cartera, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó a las autoridades académicas que detallen qué medidas adoptaron frente a los paros docentes y no docentes, que en algunos casos interrumpen la actividad durante semanas completas."Ha intimado a que informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras", sostiene el documento.En ese sentido, exigen la presentación de "un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido".Cabe recordar que la intimación se produce en medio de un conflicto más amplio con el sistema universitario, ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025 y aún sin aplicación efectiva.Rectores, gremios y estudiantes advierten que la falta de actualización presupuestaria y la caída salarial afectan el funcionamiento cotidiano de las universidades. Los próximos pasos del plan de lucha,