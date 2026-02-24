10.03.2026 / PROYECTO

Federico Achával inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar: "Un sueño histórico"

El intendente encabezó el acto junto a autoridades y destacó el rol de la educación pública en el desarrollo del distrito. El nuevo edificio cuenta con aulas, biblioteca y un aula magna.




En un día histórico para el distrito, el intendente Federico Achával inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar junto a autoridades de la casa de estudios, intendentes, legisladores, instituciones, la comunidad educativa y vecinos. “La Universidad Nacional de Pilar transforma el presente y el futuro de nuestro distrito y la región”, expresó el jefe comunal en el acto. 

Asimismo, el intendente se refirió al predio del Instituto Pellegrini: "Este lugar está en el corazón de nuestra gente por su historia y también por su lucha para que este predio quede para la educación del distrito, de la región y de nuestra Argentina".

Por otra parte, Achával remarcó: “Estamos convencidos de que la educación pública es el motor fundamental de transformación y la Universidad Nacional de Pilar es parte de ese camino”.

"Este edificio y esta Universidad nos hacen saber que, como pueblo, cuando nos ponemos un objetivo, y cuando ponemos el corazón, hacemos que las cosas pasen", cerró Achával.

El nuevo edificio cuenta con 8 aulas, un aula magna, biblioteca y espacios para docentes. Actualmente, la Universidad Nacional de Pilar ya cuenta con más de 6000 estudiantes.

Acompañaron al jefe comunal, la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, la secretaria General, Soledad Peralta, y todos los miembros del gabinete municipal.

Lo más leído

1

Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

2

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, el perro que "contenía emocionalmente" a Milei

3

Sin Magis TV o Fútbol Libre, cuáles son las aplicaciones para ver contenidos gratis

4

Contundente triunfo de Furlán en la UOM Zárate-Campana frente a la lista impulsada por Rocca

5

La crisis llegó a Tulipán: más de 200 despidos en la histórica fábrica de preservativos

Más notas de este tema

Bajo presión opositora e interna, Axel Kicillof inaugura las sesiones bonaerenses

02/03/2026 - LEGISLATURA BONAERENSE

Bajo presión opositora e interna, Axel Kicillof inaugura las sesiones bonaerenses

Legislatura bonaerense: Kicillof inaugura el año legislativo con foco en el ajuste nacional y bajo presión opositora

27/02/2026 - CON CRÍTICAS A SU GESTIÓN

Legislatura bonaerense: Kicillof inaugura el año legislativo con foco en el ajuste nacional y bajo presión opositora

La Matanza: el municipio refuerza controles y ya incauta 1.500 motos por semana

24/02/2026 - SEGURIDAD

La Matanza: el municipio refuerza controles y ya incauta 1.500 motos por semana

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.