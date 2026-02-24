Federico Achával inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar: "Un sueño histórico"









En un día histórico para el distrito, el intendenteinauguró el nuevo edificio de lajunto a autoridades de la casa de estudios, intendentes, legisladores, instituciones, la comunidad educativa y vecinos. “La Universidad Nacional de Pilar transforma el presente y el futuro de nuestro distrito y la región”, expresó el jefe comunal en el acto.Asimismo, el intendente se refirió al predio del Instituto Pellegrini: "Este lugar está en el corazón de nuestra gente por su historia y también por su lucha para que este predio quede para la educación del distrito, de la región y de nuestra Argentina".Por otra parte, Achával remarcó: “Estamos convencidos de que la educación pública es el motor fundamental de transformación y la Universidad Nacional de Pilar es parte de ese camino”."Este edificio y esta Universidad nos hacen saber que, como pueblo, cuando nos ponemos un objetivo, y cuando ponemos el corazón, hacemos que las cosas pasen", cerró Achával.El nuevo edificio cuenta con 8 aulas, un aula magna, biblioteca y espacios para docentes. Actualmente, la Universidad Nacional de Pilar ya cuenta con más de 6000 estudiantes.Acompañaron al jefe comunal, la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, la secretaria General, Soledad Peralta, y todos los miembros del gabinete municipal.