27.03.2026 / RENOVACIÓN

Por unanimidad, Diego Molea fue elegido por el CIN para integrar el Consejo de la Magistratura

El rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) representará al estamento académico en el período 2026-2030 y será el primer integrante designado para la nueva composición del organismo encargado de la selección y control de los jueces nacionales.




El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) eligió por unanimidad al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, como consejero de la Magistratura en representación del estamento académico. "Agradezco a todos los rectores y rectoras del país, quienes como miembros del CIN me han designado como Consejero de la Magistratura de la Nación por el ámbito académico”, agradeció el dirigente en sus redes. 

De esta manera, Molea ocupará la banca universitaria en el organismo durante el período 2026-2030, en un consejo que tiene entre sus principales funciones la realización de los concursos para la designación de jueces federales y nacionales y la evaluación de la conducta de los magistrados. 

Se trata del primer integrante confirmado para la próxima conformación del Consejo de la Magistratura, ya que los rectores y rectoras del sistema universitario nacional fueron los primeros en completar su proceso de designación, lo que anticipa el inicio de la renovación del cuerpo que interviene en la administración del Poder Judicial.

Cabe recordar que Molea ya había integrado ese organismo en representación del ámbito académico y científico en períodos anteriores, e incluso llegó a presidirlo en 2021, por lo que su nueva designación implica un regreso a un espacio en el que cuenta con larga trayectoria. 

"Esta representación ratifica un proceso comenzado en 2018 destinado a promover una participación activa en defensa de las instituciones de las que formamos parte y que son pilares de nuestra sociedad”, señaló en su último posteo. En él, además, determinó: "Asumo la responsabilidad otorgada, garantizando que cada rector y rectora estará sentado conmigo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y, con ellos, cada miembro de la Comunidad Universitaria de la que orgullosamente formamos parte”.

Lo más leído

1

Alarmante: a causa del hambre, el Servicio Penitenciario abriría un comedor para su propio personal

2

Bronca en el Gobierno con Santiago Oría ante el fracaso del video negacionista por el 24M

3

Cuentas pendientes a 50 años del golpe: las cifras de la Justicia que el negacionismo oficial intenta invisibilizar

4

Un drone de 30.000 dólares contra un interceptor de 4 millones: la aritmética que está definiendo la guerra entre Irán y Estados Unidos

5

Pakistán bombardeó Kabul por primera vez en la historia y declaró la "guerra abierta" contra el gobierno talibán

Más notas de este tema

Federico Achával inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar: "Un sueño histórico"

10/03/2026 - PROYECTO

Federico Achával inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar: "Un sueño histórico"

Bajo presión opositora e interna, Axel Kicillof inaugura las sesiones bonaerenses

02/03/2026 - LEGISLATURA BONAERENSE

Bajo presión opositora e interna, Axel Kicillof inaugura las sesiones bonaerenses

Legislatura bonaerense: Kicillof inaugura el año legislativo con foco en el ajuste nacional y bajo presión opositora

27/02/2026 - CON CRÍTICAS A SU GESTIÓN

Legislatura bonaerense: Kicillof inaugura el año legislativo con foco en el ajuste nacional y bajo presión opositora

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.