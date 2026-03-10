Por unanimidad, Diego Molea fue elegido por el CIN para integrar el Consejo de la Magistratura

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) eligió por unanimidad al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora,, como consejero de la Magistratura en representación del estamento académico. "Agradezco a todos los rectores y rectoras del país, quienes como miembros del CIN me han designado como Consejero de la Magistratura de la Nación por el ámbito académico”, agradeció el dirigente en sus redes.De esta manera, Molea ocupará la banca universitaria en el organismo durante el período 2026-2030, en un consejo que tiene entre sus principales funciones la realización de los concursos para la designación de jueces federales y nacionales y la evaluación de la conducta de los magistrados.Se trata del primer integrante confirmado para la próxima conformación del Consejo de la Magistratura, ya que los rectores y rectoras del sistema universitario nacional fueron los primeros en completar su proceso de designación, lo que anticipa el inicio de la renovación del cuerpo que interviene en la administración del Poder Judicial.Cabe recordar que Molea ya había integrado ese organismo en representación del ámbito académico y científico en períodos anteriores, e incluso llegó a presidirlo en 2021, por lo que su nueva designación implica un regreso a un espacio en el que cuenta con larga trayectoria."Esta representación ratifica un proceso comenzado en 2018 destinado a promover una participación activa en defensa de las instituciones de las que formamos parte y que son pilares de nuestra sociedad”, señaló en su último posteo. En él, además, determinó: "Asumo la responsabilidad otorgada, garantizando que cada rector y rectora estará sentado conmigo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y, con ellos, cada miembro de la Comunidad Universitaria de la que orgullosamente formamos parte”.