28.04.2026 / Desmantelamiento del SMN

"Que se asesore": Nadia Zyncenko, la histórica meteoróloga de la TV Pública, apuntó contra Sturzenegger

La pronosticadora cruzó de lleno al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que justificó los despidos en el organismo y señaló la necesidad de "un SMN moderno" con menos personal y más tecnología.