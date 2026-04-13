"Que se asesore": Nadia Zyncenko, la histórica meteoróloga de la TV Pública, apuntó contra Sturzenegger

Nadia Zyncenko, la histórica meteoróloga que trabajó en la TV Pública, habló sobre el desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
y criticó con dureza al gobierno presidido por Javier Milei.
"Me cuesta creer que un organismo como el SMN esté pasando por esto. Todos los países cumplen las mismas reglas, y el SMN está integrado al sistema internacional", expresó Zyncenko en diálogo con Futurock.
Y agregó: "Pertenecemos a la Organización Meteorológica Mundial y trabajamos integrados para que los datos sean comparativas. Me da mucha pena que dejemos de medir a la noche como el resto del mundo porque no alcanza el personal
, como si la atmósfera parara durante la noche".
"Modestamente creo que Sturzenegger no está siendo asesorado por profesionales
. Si lo asesorara un meteorólogo, le explicaría cómo es la ciencia. No es que los argentinos lo hacemos así porque queremos. Si interrumpís las mediciones, nos vamos a quedar sin datos. No somos un país atrasado, todo lo contrario: nos falta personal", apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
En esa misma línea, recordó: "En el 2004, la Organización Internacional de Presentadores consultó qué país presentaba mejor la información meteorológica. Argentina fue distinguida
por eso. Yo comencé a ser distinguida y a ser invitada para presentar trabajos meteorológicos de todo el mundo".
Y nuevamente apuntó contra el ministro de Desregulación: "Me gustaría que el ministro Sturzenegger se asesore. Hay gente para trabajar, esto no es un juego. Es cierto que los meteorólogos no tuvimos la oportunidad de explicar cómo y de qué forma trabajamos. Debe estar asesorado por un economista".
De esta manera, la meteoróloga cruzó de lleno al funcionario libertario, que justificó los despidos
en el organismo y señaló la necesidad de "un SMN moderno" con menos personal y más tecnología.