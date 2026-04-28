28.04.2026 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Kicillof denunció una ofensiva contra los municipios y apuntó al modelo libertario de Milei

El gobernador bonaerense cuestionó la avanzada del Gobierno nacional contra las tasas municipales y aseguró que se trata de una estrategia que perjudica a los distritos mientras la Nación concentra recursos. También alertó por el deterioro de la situación social y alimentaria.



El gobernador Axel Kicillof salió a responder la embestida del oficialismo contra los municipios y puso el foco en el reparto desigual de los recursos. Desde Coronel Suárez, el mandatario afirmó que “la mayoría de los impuestos son nacionales. Van contra los intendentes pero en términos de producto es el 1% las tasas municipales y todo lo que cobra la nación se lo queda y no vuelve”, en rechazo a la cruzada impulsada por el equipo económico de Javier Milei.

Acompañado por el ministro Gabriel Katopodis y el intendente Ricardo Móccero, Kicillof señaló que la ofensiva libertaria busca desfinanciar a los gobiernos locales mientras el Estado nacional retiene fondos clave. En ese sentido, apuntó al impuesto a los combustibles: “Cuando cargas nafta es un impuesto que tendría que estar en las rutas y se lleva Milei”, advirtió, en una crítica directa al uso de recursos que deberían destinarse a infraestructura.

El gobernador bonaerense enmarcó estas políticas dentro de lo que definió como una “estafa” electoral. “Lo digo porque hay mucha gente que los votó. Nos están estafando. Es una estafa piramidal como la de criptomonedas pero con la gente. La dejan sin laburo, sin la comida y sin el hospital y al mismo tiempo enriquecen muchísimo a determinados sectores concentrados”, sostuvo.

En paralelo, Kicillof abordó la crisis alimentaria y cuestionó el recorte de fondos nacionales para el Servicio Alimentario Escolar. Explicó que los aumentos dispuestos por la Nación quedaron muy por debajo de la inflación y advirtió que “no cubre ni siquiera lo que necesitan cubrir”. Frente a ese escenario, la Provincia decidió reforzar partidas y concentrar programas para sostener la asistencia en las escuelas.

Por último, el mandatario respaldó la movilización de intendentes al Ministerio de Capital Humano para reclamar recursos adeudados. “Mañana se van a movilizar los intendentes al ministerio de Pettovello a ver si encuentran a alguien porque se la pasan viajando por el mundo para pedirle los recursos que no son para los intendentes o el gobernador: son para los pibes y las pibas”, remarcó, en una nueva señal de tensión con la administración nacional.

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