29.04.2026 / ¿LAVANDO CULPAS?

Sin atender el colapso local, Milei atacó a Mamdani por la crisis en Nueva York pese a sus pocos meses de gestión

El Presidente cuestionó a Zohran Mamdani por el déficit fiscal de la ciudad y lo responsabilizó por la situación económica, al tiempo que lanzó críticas contra el periodismo y referentes locales, en un nuevo cruce ideológico.




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