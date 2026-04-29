Sin atender el colapso local, Milei atacó a Mamdani por la crisis en Nueva York pese a sus pocos meses de gestión

El Presidente cuestionó a Zohran Mamdani por el déficit fiscal de la ciudad y lo responsabilizó por la situación económica, al tiempo que lanzó críticas contra el periodismo y referentes locales, en un nuevo cruce ideológico.
Me acuerdo que cuando este zurdo ganó adelanté del desastre que causaría.— Javier Milei (@JMilei) April 29, 2026
Es más recuerdo que en TN llevaron a un zurdo de rulos que lo defendía con pasión. El psicólogo y sus secuaces zurdos se ponían del lado del zurdito. Aquí el resultado.
SON PARTE DEL PROBLEMA.
CIAO! https://t.co/xDEkCyMK3c
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