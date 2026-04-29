Sin atender el colapso local, Milei atacó a Mamdani por la crisis en Nueva York pese a sus pocos meses de gestión

Me acuerdo que cuando este zurdo ganó adelanté del desastre que causaría.

Es más recuerdo que en TN llevaron a un zurdo de rulos que lo defendía con pasión. El psicólogo y sus secuaces zurdos se ponían del lado del zurdito. Aquí el resultado.

SON PARTE DEL PROBLEMA.

CIAO! https://t.co/xDEkCyMK3c