Adorni se atajó y negó todo sobre las causas de corrupción: No existió delito

El jefe de Gabinete,, rechazó las acusaciones en su contra al asegurar que “no existió delito”, al tiempo que defendió los viajes oficiales y personales cuestionados y encuadró las denuncias como “operaciones políticas”.En su informe de gestión, sostuvo que “la comitiva oficial fue aprobada conforme decreto 713/16. La decisión comprende, una cuestión discrecional de presidencia”, en respuesta a los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en viajes al exterior.Sobre la participación de su entorno familiar, afirmó que su esposa "viajó como invitada exclusivamente en el vuelo de salida del país y regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo”. Para insistir en su punto, agregó que “la fiscal requirió archivar la causa. La misión fue debidamente autorizada”.En relación a los viajes privados, Adorni remarcó: "He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia” y que “no se trató de viajes financiados por terceros, ni obsequios de ningún tipo”, en un intento por despejar dudas sobre eventuales beneficios indebidos de parte de amigos y allegados.En esa línea, rechazó vínculos con contrataciones estatales al señalar que “no existe contrato alguno celebrado entre la tv pública y marcelo grandío”, frente a las sospechas por presuntas relaciones con proveedores del Estado.Las respuestas fueron incluidas en un documento con más de 2.100 consultas de diputados, en el que el funcionario evitó detallar de manera directa la evolución de su patrimonio y derivó a su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción.El informe se conoce en medio de cuestionamientos por operaciones inmobiliarias y la presunta omisión de bienes en sus declaraciones, temas que forman parte de las inquietudes planteadas por legisladores de la oposición y que serán eje de su exposición ante el Congreso.La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados continuará con la exposición de preguntas, de las cuales al menos 66 estarán vinculadas a las causas en su contra.