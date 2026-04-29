Intendentes encabezaron una movilización a Capital Humano y presentaron un documento por fondos adeudados

Intendentes de toda la provincia de Buenos Aires se presentaron en el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, para entregar un petitorio donde reclaman por el desfinanciamiento de los programas alimentarios, destinados a casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes.En diálogo con la prensa, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, declaró: “Estamos acá porque el gobierno de Milei quiere que, de cada 10 chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires, solo coman 4.Estamos en una situación crítica. Con estas políticas económicas, están generando una crisis económica y social catastrófica. Hasta ahora el gobernador Axel Kicillof pudo sostener que todos los chicos que van a las escuelas de la provincia de Buenos Aires puedan comer. Son más de dos millones y medio de chicas y chicos”.“Venimos al Ministerio de Capital Humano,”, continuó Fernando Espinoza y agregó: “Esto no es democracia. La gente no puede más. Milei, el año pasado le dio 90 mil millones de pesos a su amigo (Marcos) Galperín de Mercado Libre en exenciones fiscales, hoy estamos pidiendo acá los 80 mil millones que faltan para los alimentos de las niñas y niños bonaerenses en sus escuelas”.“Venimos a exigirle al presidente Milei que cumpla con lo que debe cumplir,de Buenos Aires”, concluyó Espinoza, en la puerta de la sede de Capital Humano donde ningún representante de la cartera nacional recibió el reclamo, sin embargo fuerzas de la policía federal custodiaban el frente ministerial.Entre los reclamos que presentaron las intendentas e intendentes de diferentes espacios políticos de la provincia de Buenos Aires, se denunció que el Gobierno Nacional recortó el financiamiento del Programa MESA y no cumplió con la actualización de los montos del SAE (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria bonaerense), lo que genera una fuerte crisis alimentaria.