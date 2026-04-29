29.04.2026 / CONGRESO

"Chorros y corruptos": los gritos de Milei contra periodistas en la exposición de Adorni

El Presidente reaccionó con insultos ante preguntas sobre las denuncias contra el jefe de Gabinete y protagonizó una jornada cargada de tensión política. Acompañado por todo su gabinete, buscó mostrar respaldo interno mientras evitó dar explicaciones de fondo.




El presidente Javier Milei llegó al Congreso rodeado de funcionarios y protagonizó un nuevo episodio de confrontación con la prensa acreditada. Cuando un periodista le preguntó por qué sostenía a Manuel Adorni y si era corrupto, respondió con insultos: “corruptos son ustedes”, en un gesto que marcó el tono de la jornada desde el inicio.

El mandatario ingresó al recinto mientras sonaban las estrofas del Himno Nacional y se ubicó en los palcos junto a su hermana Karina Milei y gran parte del gabinete. Desde allí, siguió la exposición inicial de Adorni, que fue recibido con aplausos por el oficialismo en un clima de fuerte respaldo político pese a las denuncias que lo rodean.

Tras más de una hora de discurso, Milei se retiró antes del tramo de preguntas de la oposición, el momento más incómodo para su funcionario. En el pasillo, lejos de moderar su postura, volvió a arremeter contra los periodistas que intentaban consultarlo sobre la presentación: “Chorros”, gritó, visiblemente alterado, lo que generó reclamos de cronistas por las restricciones al trabajo en la Casa Rosada.

Mientras tanto, dentro del recinto, la tensión también se hacía sentir. Desde la izquierda le exigían al Presidente que cumpla con la ley de financiamiento universitario, mientras que el diputado Nicolás del Caño cruzaba a Adorni con insultos. La escena se completó con gestos provocadores en las bancas, reflejando un clima político cada vez más crispado.

En ese contexto, el oficialismo intentó cerrar filas en torno a Adorni, pero la jornada dejó expuesta una estrategia centrada en la confrontación y la descalificación, sin respuestas claras frente a los cuestionamientos sobre su patrimonio y el uso de recursos públicos.

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