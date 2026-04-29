"Chorros y corruptos": los gritos de Milei contra periodistas en la exposición de Adorni

El presidente Javier Milei llegó al Congreso rodeado de funcionarios y protagonizó un nuevo episodio de confrontación con la prensa acreditada. Cuando un periodista le preguntó por qué sostenía a Manuel Adorni y si era corrupto, respondió con insultos: “corruptos son ustedes”, en un gesto que marcó el tono de la jornada desde el inicio.

Tras más de una hora de discurso, Milei se retiró antes del tramo de preguntas de la oposición, el momento más incómodo para su funcionario. En el pasillo, lejos de moderar su postura, volvió a arremeter contra los periodistas que intentaban consultarlo sobre la presentación: “Chorros”, gritó, visiblemente alterado, lo que generó reclamos de cronistas por las restricciones al trabajo en la Casa Rosada.Mientras tanto, dentro del recinto, la tensión también se hacía sentir. Desde la izquierda le exigían al Presidente que cumpla con la ley de financiamiento universitario, mientras que el diputado Nicolás del Caño cruzaba a Adorni con insultos. La escena se completó con gestos provocadores en las bancas, reflejando un clima político cada vez más crispado.En ese contexto, el oficialismo intentó cerrar filas en torno a Adorni, pero la jornada dejó expuesta una estrategia centrada en la confrontación y la descalificación, sin respuestas claras frente a los cuestionamientos sobre su patrimonio y el uso de recursos públicos.