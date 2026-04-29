ARCA denunció millonaria evasión del Movistar Arena vinculado a la Nación

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una denuncia penal contra la firma Buenos Aires Arena S.A., encargada de administrar el Movistar Arena, bajo la órbita del grupo La Nación. La presentación fue realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la empresa de haber evadido más de 2.300 millones de pesos mediante maniobras en su declaración impositiva.

La denuncia también individualiza responsabilidades en la cúpula empresarial. Apunta contra Luis María Julio Saguier, presidente de la firma; Eduardo Martín Lomanto, vicepresidente; y Natalia Irene Mouhape Rosso. Para el organismo, los directivos participaron de una maniobra que transformó una ganancia contable en una “pérdida fiscal”, evitando así el pago del tributo y generando un crédito fiscal a futuro.El delito de evasión tributaria agravada contempla penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión. La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar el alcance de la operatoria y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.En paralelo, ARCA también avanzó contra el propio grupo La Nación por una deuda impositiva. La empresa decidió apelar ante el Tribunal Fiscal y no realizó el pago reclamado, en un contexto que vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre grandes medios y sus obligaciones fiscales.