29.04.2026 / FINANZAS

Bausili relativizò la inflación, habló de "shock transitorio" y apuntó contra los bancos por la crisis de deuda familiar

El titular del Banco Central defendió el rumbo económico del Gobierno y atribuyó la suba de precios a factores transitorios. También deslizó responsabilidades del sistema financiero en el aumento de la morosidad, en medio del deterioro del poder adquisitivo.




El titular del BCRA, Santiago Bausili, expuso en Expo EFI y buscó llevar tranquilidad frente a dos de las principales preocupaciones económicas: la inflación y el crecimiento de la morosidad. En línea con el discurso oficial, calificó la reciente aceleración de precios como un “shock transitorio” y descartó un cambio de tendencia en el proceso desinflacionario.

De acuerdo a una nota de Àmbito, el funcionario reconoció que el último dato del IPC, que marcó 3,4% en marzo, estuvo “por encima de lo esperado”, pero insistió en que se trata de un fenómeno pasajero. “Nosotros creemos que esto es temporario”, sostuvo, al tiempo que atribuyó la suba a la caída en la demanda de dinero durante el año pasado y a ajustes en precios relativos.
En este sentido, Bausili reconoció también que “entre los aspectos negativos, es claro que el índice de precios aumentó más de lo deseado” y admitió que “podría indicarse que hubo un cambio de tendencia en el nivel de inflación mensual”. Sin embargo, buscó relativizar el impacto al afirmar: “nosotros creemos que esto es temporario”. En su explicación sobre las causas, sostuvo que “hubo un salto de precios como consecuencia de la caída en la demanda de dinero del año pasado, combinado con algunos cambios en precios relativos”. En esa línea, intentó transmitir calma al asegurar que “las expectativas de mercado permanecen bien ancladas y también señalan un proceso desinflacionario hacia delante”. Al referirse a los rubros que impulsaron la suba, detalló que “el precio de la carne muestra aumentos significativos mes a mes desde noviembre del año pasado”, aunque aclaró que “las mediciones de alta frecuencia muestran que en abril esa tendencia podría haberse revertido”.

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