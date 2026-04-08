Ante la motosierra de Milei, Kicillof lanzó el programa Medicamentos Bonaerenses

En esta etapa se incorporan 74 medicamentos que se suman a los 91 ya entregados por distintos programas bonaerenses, con una inversión total de $24.500.000 millones.
Sin medicamentos, no hay derecho a la salud. Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 30, 2026
Ante el cierre del programa Remediar por parte del Gobierno nacional, en la Provincia de Buenos Aires redoblamos esfuerzos para garantizar el acceso a medicamentos. Vamos a hacer todo lo posible para no dejar a ningún bonaerense solo. pic.twitter.com/2DHEoat18Z
3
Redobló la apuesta: Karen Reichardt , lejos de pedir disculpas por burlarse de un hombre con Parkinson, insistió
4
Piden indagatoria del titular de ARCA por esconder tres propiedades de más de USD 2,1 millones en Miami