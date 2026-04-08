Ante la motosierra de Milei, Kicillof lanzó el programa Medicamentos Bonaerenses

Sin medicamentos, no hay derecho a la salud.



Ante el cierre del programa Remediar por parte del Gobierno nacional, en la Provincia de Buenos Aires redoblamos esfuerzos para garantizar el acceso a medicamentos. Vamos a hacer todo lo posible para no dejar a ningún bonaerense solo. pic.twitter.com/2DHEoat18Z  Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 30, 2026

Con la participación de Axel Kicillof y Nicolás Kreplak, el Gobierno bonaerense puso en marcha el envío de medicamentos a los 135 distritos, en el marco del programa Medicamentos Bonaerenses.La iniciativa busca garantizar el acceso equitativo, oportuno y continuo a medicamentos esenciales y de alto impacto sanitario, y consolida al Estado provincial como actor central en la planificación, financiamiento y gestión del medicamento.El esquema se basa en compras centralizadas para mejorar la efectividad en la distribución y generar ahorro de recursos. En esta etapa se incorporan 74 medicamentos que se suman a los 91 ya entregados por distintos programas bonaerenses, con una inversión total de $24.500.000 millones.La distribución abarca tratamientos para patologías cardiovasculares como hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, dislipemias, enfermedades respiratorias como asma y EPOC, hipotiroidismo e infecciones respiratorias.Desde la Provincia señalaron que el despliegue marca el inicio de una nueva etapa en la política de acceso a medicamentos, con foco en la cobertura integral y la llegada a todos los municipios bonaerenses.