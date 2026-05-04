Las familias de clase media golpeadas por la crisis: se tienen que arreglar con menos de $30.000 por día

Un informe privado reveló que el ingreso disponible de los hogares se redujo considerablemente durante la última década como consecuencia del mayor peso de los gastos fijos, como vivienda y servicios públicos, entre otros.Según el relevamiento del Grupo Atenas, que realiza análisis político, macroeconómico y sectorial de la Argentina y América Latina, al presupuesto familiar solo le queda el 36% de sus ingresos luego de pagar vivienda, servicios públicos, transporte, educación y salud. Con ese porcentaje del ingreso las familias deben hacer frente a consumos esenciales como alimentos, además de vestimenta o gastos recreativos, cuando en octubre de 2015 el margen disponible era del 53%.De acuerdo al informe, una primera caída durante la gestión de Mauricio Macri, un período sin recuperación significativa durante el gobierno del Frente de Todos y una nueva contracción en los dos primeros años de la administración de Javier Milei. Así las cosas, el 90% de los hogares cuenta en la actualidad con ingresos disponibles de $59.259 diarios una vez cubiertos esos gastos, teniendo como referencia los deciles de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares y la encuesta de gastos 2017-2018.Para un hogar tipo de tres personas ubicado en el tramo medio de ingresos, el ingreso mensual estimado fue de $1.224.733. Tras cubrir los gastos fijos, a ese grupo familiar le quedarían $26.758 por día de libre disponibilidad, lo que equivale a unos $8.600 diarios por integrante.El estudio del que se hace eco Ámbito.com destaca también la distancia entre los distintos sectores sociales. En la base de la pirámide, los hogares de menores ingresos disponen de alrededor de $7.900 diarios luego de cubrir sus gastos fijos. En cambio, en el decil más alto, el margen disponible ronda los $102.000 diarios. Según el Grupo Atenas, el 10% más rico dispone de casi 13 veces más ingresos libres que el 10% más pobre. Además, indicó que el 20% de los hogares pobres, equivalente a 4,4 millones de personas, cuenta con un ingreso disponible diario inferior al precio de un kilo de asado.