Inflación: cuánto cuesta viajar en colectivo y subte a partir de este lunes en el AMBA

El precio de los boletos de colectivos y subtes aumentarán a partir de este lunes 4 de mayo de 2026 en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, en un año, el transporte urbano de pasajeros acumula un alza del 39.47% en provincia y 27,01% en CABA, por encima de la inflación del mismo período y la consecuencia es que el usuario viaja menos: -11% en marzo y -21% en abril.Desde este lunes 4 de mayo, los colectivos y subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán el 5,4%, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, y el subte se irá a $1.490,36, de acuerdo con el cuadro tarifario al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. El viaje mínimo en la Ciudad pasará a $753,86 para recorridos de hasta 3 kilómetros, en tanto que el tramo inicial en la Provincia se ubicará en $918,35, con lo cual se mantiene la diferencia entre ambas jurisdicciones.El sistema tarifario vigente en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia establece incrementos mensuales atados al IPC más un adicional de 2 puntos porcentuales. Este mecanismo de indexación automática, vigente desde comienzos de 2026, se aplica únicamente a las líneas bajo jurisdicción porteña y bonaerense. Las líneas nacionales, en cambio, continúan con un esquema diferenciado definido por la Secretaría de Transporte. El rubro transporte sigue presionando sobre la inflación: en marzo subió 4,1%, por encima del promedio general.Pero también lo hace sobre la canasta hogareña: una familia tipo del AMBA destinó en promedio $101.026 mensuales al transporte público en marzo, en un contexto de fuerte aumento de tarifas y reducción de subsidios. El cálculo efectuado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP – UBA/CONICET) indica que esta erogación incluye principalmente viajes en colectivo y representa el mayor gasto para un hogar.