04.05.2026 / CASO ANDIS

Escándalo de coimas en Andis: continúa la ronda de declaraciones de los 35 imputados hasta finales de mayo

Los involucrados serán citados por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Se presume que las indagatorias finalizarán el 26 de este mes.



La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) continuará avanzando durante mayo con una extensa ronda de indagatorias a los 35 imputados en la causa, entre ex funcionarios, empresarios y proveedores vinculados al organismo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones serán tomadas por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, quienes buscan profundizar la investigación sobre supuestas maniobras de corrupción vinculadas a contrataciones y prestaciones dentro de ANDIS. Se estima que la etapa de indagatorias finalizará el próximo 26 de mayo.

Lijo ordenó realizar pericias técnicas sobre los audios filtrados que dieron origen a la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una medida clave para determinar si las grabaciones son auténticas o si pudieron haber sido manipuladas mediante Inteligencia Artificial. La tarea fue encomendada a especialistas de la Gendarmería Nacional, que deberán analizar posibles ediciones, alteraciones o modificaciones digitales en los archivos de audio. 

Por otro lado, la defensa del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D'Alessandro, sostiene que los audios podrían haber sido generados o alterados con herramientas de IA y cuestionó su validez como prueba judicial.

En paralelo, la Justicia mantuvo la inhibición general de bienes sobre los imputados y empresas proveedoras investigadas —entre ellas firmas vinculadas a prótesis, sillas de ruedas y medicamentos de alto costo— con el objetivo de garantizar un eventual recupero de fondos en caso de comprobarse maniobras irregulares.

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