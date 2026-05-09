09.05.2026 / INTERNACIONAL · COREA DEL SUR

Familia dueña de Samsung paga US$8.000 millones en impuestos de herencia récord

La familia Lee, propietaria del conglomerado Samsung, finalizó el pago de 12 billones de wones (US$8.000 millones) en impuestos de sucesión, la mayor contribución de este tipo en la historia de Corea del Sur. La suma equivale a una vez y media la recaudación total del impuesto de sucesiones del país asiático para 2024.

