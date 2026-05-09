Familia dueña de Samsung paga US$8.000 millones en impuestos de herencia récord

El conglomerado Samsung completó el domingo el pago final de una factura tributaria de 12 billones de wones (US$8.000 millones) en concepto de impuestos de herencia, según informó la compañía en un comunicado oficial. El pago fue realizado por Lee Jae-yong, actual presidente de Samsung, junto a su madre Hong Ra-hee y sus hermanas Lee Boo-jin y Lee Seo-hyun, en seis cuotas distribuidas a lo largo de cinco años. La obligación fiscal surgió tras el fallecimiento del expresidente
de la firma Lee Kun-hee el 20 de octubre de 2020.
La cifra representa el mayor pago de impuestos de sucesión jamás registrado en Corea del Sur y equivale aproximadamente a una vez y media la recaudación total de este tributo en el país para todo el año 2024. Samsung es el mayor chaebol - empresa de propiedad familiar - de Corea del Sur, con operaciones en electrónica, industria pesada, construcción y servicios financieros.
La herencia de Lee Kun-hee: US$17.000 millones en activos
Lee Kun-hee dejó una fortuna de 26 billones de wones (más de US$17.000 millones) al momento de su muerte. El patrimonio incluía acciones de Samsung Electronics, propiedades inmobiliarias y colecciones de arte valuadas en miles de millones de dólares. Entre las obras se encontraban piezas de Pablo Picasso y Salvador Dalí, que fueron donadas al Museo Nacional de Corea y otras instituciones culturales como parte de la gestión del legado.
Al conocerse la factura tributaria en 2020, la familia Lee emitió un comunicado público en el que declaró que "el pago de impuestos es un deber natural de los ciudadanos". La gestión de esta carga fiscal fue seguida de cerca por inversionistas, dado que existía el temor de que pudiera afectar la capacidad de la familia para mantener el control accionario de Samsung.
Corea del Sur tiene una de las tasas más altas del mundo
El impuesto de sucesiones en Corea del Sur alcanza el 50% del valor de la herencia, una de las tasas más elevadas a nivel global. Este porcentaje se sitúa significativamente por encima del promedio de los países desarrollados. A modo de comparación, el impuesto a la herencia que se debate en Argentina contempla alícuotas progresivas que no superarían el 20% en la mayoría de las provincias.
La magnitud del pago por parte de la familia Lee pone en perspectiva el tamaño de las fortunas corporativas en Asia. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la familia Lee posee un patrimonio neto combinado superior a los US$45.000 millones. Esta riqueza se ha duplicado durante el último año, impulsada por la demanda global de chips informáticos para aplicaciones de inteligencia artificial, lo que elevó el valor bursátil de Samsung Electronics.
El impacto del boom de la inteligencia artificial en Samsung
Samsung Electronics es uno de los principales fabricantes de semiconductores del mundo, junto a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y SK Hynix. La explosión de la demanda de chips para entrenamiento de modelos de IA desde 2023 ha beneficiado directamente a la compañía surcoreana. Además de la fabricación de chips, Samsung es el segundo mayor productor de teléfonos inteligentes del mundo después de Apple, y lidera el mercado de televisores premium.
El Grupo Samsung fue fundado en 1938 por Lee Byung-chul, abuelo del actual presidente Lee Jae-yong. La compañía comenzó como una empresa comercial de alimentos y textiles antes de diversificarse hacia la electrónica en los años 60. Hoy opera en más de 20 sectores, desde construcción naval hasta seguros, y emplea a más de 270.000 personas en todo el mundo.
La gestión fiscal como señal política
El pago completo de la factura tributaria en tiempo y forma tiene también un significado político. Los chaebols surcoreanos han sido históricamente criticados por evasión fiscal, prácticas anticompetitivas y concentración de poder económico. En 2017, Lee Jae-yong fue condenado a cinco años de prisión por corrupción, aunque la sentencia fue reducida y finalmente suspendida en 2021.
El cumplimiento de la obligación tributaria sin maniobras de elusión contrasta con la conducta histórica de algunas dinastías empresariales del país. Analistas consultados por medios locales señalaron que la familia Lee buscó evitar un nuevo escándalo público y proyectar una imagen de responsabilidad fiscal en un contexto de creciente escrutinio sobre las grandes corporaciones.
Parte del patrimonio heredado fue donado al Estado como forma de reducir la carga tributaria dentro de los marcos legales permitidos. Sin embargo, la mayor parte del pago se realizó en efectivo y mediante la venta de activos secundarios, sin comprometer el control accionario de Samsung Electronics.
¿Por qué la familia Samsung pagó tanto en impuestos?
Corea del Sur aplica una tasa del 50% sobre el valor de las herencias, una de las más altas del mundo. La fortuna de Lee Kun-hee superaba los US$17.000 millones, lo que generó una factura de US$8.000 millones en impuestos de sucesión.
¿Cómo se compara el impuesto de herencia de Corea del Sur con otros países?
La tasa del 50% de Corea del Sur es significativamente superior a la de Estados Unidos (40%), Reino Unido (40% sobre montos superiores a £325.000) y Japón (55% para las mayores fortunas). En Argentina, las provincias pueden aplicar este tributo pero con alícuotas mucho más bajas.
¿Afectó este pago el control de la familia sobre Samsung?
No. La familia Lee mantuvo el control accionario de Samsung Electronics mediante una estructura de participaciones cruzadas. El pago se realizó principalmente en efectivo y mediante la venta de activos no estratégicos, sin comprometer las acciones clave del conglomerado.