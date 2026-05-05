Larreta apuntó contra Jorge Macri por el estado de la Ciudad y confirmó su intención de competir en 2027

La interna dentro del PRO sumó otra página. Horacio Rodríguez Larreta criticó la política de su sucesor, Jorge Macri, quien busca restringir o arancelar la atención a pacientes que no residen en CABA. Del mismo modo, lanzó que “la Ciudad está sucia, la gente está insegura y no hay una obra importante”.“Vamos a hablar de casos concretos porque si no es teoría”, planteó para graficar la vulnerabilidad de quienes cruzan la General Paz por una urgencia.El actual legislador de la Ciudad dio un ejemplo con un supuesto caso de una mujer de Merlo con ocho meses de embarazo que viaja a la Maternidad Sardá y se preguntó retóricamente: “¿No la atendés? Yo sí la atiendo”.La misma firmeza mostró al referirse a otra hipótesis, la de una madre de Temperley que traslada a su hijo con fiebre en pleno invierno: “¿No la atendés? Yo sí la atiendo”. De esta manera, marcó una distancia ética y política con la postura del primo de Mauricio Macri.Para Larreta, cerrar estas puertas es ignorar que, un concepto que colisiona con la visión más restrictiva que intenta imponer la actual gestión porteña.El argumento más fuerte de Larreta fue el económico, desarmando la idea de que los bonaerenses son una “carga” para el presupuesto porteño. El ex mandatario porteño recordó que la mayor parte de los recursos de CABA provienen de quienes la transitan diariamente: “El 70 y pico por ciento de la recaudación en la ciudad es ingresos brutos. ¿Qué es eso? Consumo”.Bajo esta mirada, cada compra que realiza un vecino de la Provincia en suelo porteño es un aporte directo al mantenimiento de los hospitales públicos:Si bien aclaró que “hay que darle prioridad a los porteños”, Larreta dejó en claro que la integración regional es inevitable y que el sistema debe ser solidario con quienes, a través de sus gastos cotidianos, ayudan a sostenerlo.Por otra parte, criticó el estado del espacio público y relató situaciones cotidianas en distintos barrios, como Villa del Parque y Lugano, donde vecinos le manifestaron problemas de higiene urbana y acumulación de residuos.“Me senté en un café y enfrente había un contenedor que era, se sentía el olor desde la vereda de enfrente”, describió. Según planteó, estos episodios reflejan una problemática extendida en toda la Ciudad, que incluso afecta a comerciantes y la actividad económica.Larreta -que confirmó su intención de volver a competir por la Ciudad de Buenos Aires en 2027- sostuvo que busca “curar una Ciudad que está golpeada” y cuestionó el rumbo de la administración porteña., afirmó, en un diagnóstico que marca distancia con su sucesor, a quien había apoyado en las elecciones pasadas.En cuanto a su estrategia electoral, anticipó que no competirá en soledad., señaló y así abrió la puerta a un armado amplio de cara a la próxima contienda.