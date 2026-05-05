05.05.2026 / OFICIAL

Tras revelar irregularidades de Adorni, el Gobierno denunció al diputado Tailhade por espionaje

La cartera de Monteoliva denunció al legislador opositor por presuntas tareas de inteligencia ilegal tras sus dichos en el Congreso sobre el uso de recursos públicos por parte del jefe de Gabinete y su entorno. La causa quedó en manos del juez Martínez de Giorgi.




El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, formalizó este martes una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade al acusarlo de haber incurrido en presuntas acciones de inteligencia ilegal días después de que el legislador expusiera en el Congreso información vinculada a la vida privada y el uso de custodia oficial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa.

La presentación fue firmada por el subsecretario Legal, Diego Goldman, y la directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio, y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá determinar si existió violación a la Ley de Inteligencia.

En el escrito, la cartera sostuvo que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 43 ter de la Ley 25.520 y advirtió que resulta “significativamente preocupante” que un diputado divulgue públicamente datos personales y rutinas del entorno familiar de un funcionario de alto rango.

Además, señalaron que la eventual “obtención clandestina de datos personales, hábitos o vínculos” podría derivar en mecanismos de presión o condicionamiento, y consideraron que el accionar denunciado implicaría una afectación a la seguridad nacional.

CRUCE

El conflicto se originó durante la presentación del informe de gestión de Adorni en el Congreso, donde Tailhade detalló supuestos movimientos de la esposa del funcionario y el uso de recursos estatales, incluyendo custodia policial y vehículos oficiales para actividades privadas.

“Señor jefe de Gabinete, usted sabe que su esposa tiene custodia policial desde que asumió la vocería”, afirmó el legislador en el recinto, y agregó que esos recursos eran utilizados para traslados cotidianos y salidas personales.

Tras la denuncia, Tailhade rechazó las acusaciones y sostuvo que se trató de una “denuncia política” en el marco de su rol parlamentario, al tiempo que cuestionó el uso de recursos públicos y afirmó que existen “privilegios que no corresponden”. "Estos dos corruptos son arrogantes, altaneros, soberbios y maltratadores. Imagínense si no van a generar un rencor suficiente en toda la gente que han herido, que me llaman, me escriben y me cuentan cosas asombrosas”, insistió. 

En declaraciones radiales, el diputado aseguró que la presentación del Gobierno es un “mamarracho” y que la información difundida surge de testimonios y datos que le fueron acercados, mientras insistió en sus críticas hacia el entorno del jefe de Gabinete y reiteró sus cuestionamientos sobre posibles beneficios indebidos.

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