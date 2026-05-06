06.05.2026 / ECONOMÍA

Industria en alerta por el abastecimiento de gas: las fábricas evalúan frenar la producción y planes de contingencia

Una cámara privada propuso reemplazar el suministro de red por insumos alternativos, ante la demora de buques por el conflicto en Medio Oriente y la suba en el precio del fluido. Empresarios piden que el Estado se involucre para evitar un mayor impacto en la producción y el trabajo.



El fantasma del desabastecimiento de gas para este invierno genera una fuerte alarma en las cúpulas industriales del país. Mientras el Gobierno nacional intenta agilizar la llegada de los barcos con GNL, demorados por el conflicto en Medio Oriente, las empresas empezaron a diseñar planes de contingencia para evitar que las líneas de producción se detengan. Ante la posibilidad de cortes o subas de costos, la Cámara de Empresas de Gas Licuado en Argentina (CEGLA) sugirió a la Unión Industrial Argentina (UIA) cambiar el suministro tradicional por combustibles alternativos. Pedro Cascales, titular de CEGLA, remarcó en un comunicado que el excedente local de GLP asegura la soberanía energética de las plantas.

Según detalló Infobae, la propuesta se basa en el uso de quemadores duales, que permiten la transición entre el gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP). Además, esta opción puede ser almacenada en la planta. Estos sistemas serían el respaldo para que la industria no dependa exclusivamente de la red de GNL y que las fábricas sigan operativas, independientemente de la infraestructura estatal o de las complicaciones externas que afecten el normal suministro.

Por otro lado, la industria le pidió al Gobierno que se haga cargo del sobrecosto que la guerra generó en los precios internacionales. La intención de las empresas es pagar un valor de mercado estandarizado, mientras que el sector público debería cubrir el diferencial para proteger el entramado productivo nacional. Este planteo intenta frenar el traslado del encarecimiento energético a los precios finales, en un momento donde el consumo interno muestra una caída preocupante. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no brindó respuestas sobre si aceptará absorber este costo extra para aliviar la presión sobre las golpeadas cajas industriales.

LOS SECTORES MÁS COMPROMETIDOS

Para sectores como los de porcelanato o ladrillos, el valor definitivo del GNL será el factor determinante para decidir si continúan operativos. Muchas fábricas barajan la opción de adelantar la producción o directamente dejar de consumir gas, lo que depende de sus niveles actuales de stock y del clima. Esta crisis energética golpea a la manufactura en un momento donde el uso de la capacidad instalada registra mínimos históricos de casi 15 años. Según los últimos datos del INDEC, el indicador se ubicó en el 54,6%, lo que refleja un panorama de producción interrumpida y una creciente preocupación por las importaciones.

Lo más leído

1

Volver al Trabajo mayo 2026: montos, fecha de cobro y qué pasa tras el fallo

2

Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

3

Feriado 1 de mayo 2026: qué se conmemora y cómo queda el calendario

4

Causa Cuadernos: 27 imputados denuncian aprietes de Stornelli y Bonadio para incriminar a Cristina Kirchner

5

iPhone 18 Pro: cuándo se lanza y qué se espera del nuevo modelo

Más notas de este tema

El juez Lijo no da tregua a Adorni: ordenó levantar el secreto fiscal y endurece la investigación patrimonial

06/05/2026 - CADA VEZ MÁS COMPLICADO

El juez Lijo no da tregua a Adorni: ordenó levantar el secreto fiscal y endurece la investigación patrimonial

En medio de la caída de recursos, Milei beneficia a Cornejo con un anticipo millonario de coparticipación

06/05/2026 - RETRIBUCIÓN

En medio de la caída de recursos, Milei beneficia a Cornejo con un anticipo millonario de coparticipación

Causa Adorni: declaró el hijastro de una de las jubiladas prestamistas y ratificó un pago adicional de u$s65.000

06/05/2026 - ADORNI GATE

Causa Adorni: declaró el hijastro de una de las jubiladas prestamistas y ratificó un pago adicional de u$s65.000

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.