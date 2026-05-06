Nuevos nombramientos en el Gobierno: quiénes son los nuevos designacionados en Seguridad y Capital Humano

El Gobierno nacional avanzó con nuevas designaciones en áreas estratégicas de su estructura, formalizadas a través de decretos publicados en el Boletín Oficial. Se trata de movimientos en los ministerios de Seguridad y de Capital Humano, que reflejan la continuidad de reacomodamientos en el gabinete.Por un lado, la gestión de Javier Milei nombró a la comandante de Gendarmería y bioquímica María Eugenia Nicolotti como directora interina del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, organismo que depende del Ministerio de Seguridad.La designación, oficializada mediante el Decreto 324/2026 y firmada junto a la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establece que Nicolotti ejercerá el cargo “ad honorem”. Desde el Ejecutivo argumentaron que cuenta con formación en genética forense y experiencia en la materia, y señalaron que la medida responde a la necesidad de cubrir el puesto de manera provisoria ante la falta de un concurso definitivo.En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, oficializó la designación de Atilio Rodolfo Catelli como nuevo subsecretario de Empleo y Formación Laboral. La medida, dispuesta a través del Decreto 325/2026, cubre la vacante que había quedado en febrero tras la salida de Eugenia Cortona.La Subsecretaría tiene entre sus principales funciones la promoción del empleo, el desarrollo de políticas de formación profesional y la certificación de competencias laborales, con foco en mejorar la inserción laboral, especialmente en sectores más vulnerables. Ambas designaciones se dan en un contexto de ajustes y reconfiguración del Estado, donde conviven cargos sin remuneración formal, vacantes prolongadas y nuevas incorporaciones. Un esquema que, más allá de la formalidad de los decretos, sigue dejando interrogantes sobre la planificación y el funcionamiento efectivo de áreas sensibles de la administración pública.