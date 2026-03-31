El Municipio de Lanús avanzó con la instalación de nuevos juegos en los centros educativos

El Municipio de Lanús continúa con los trabajos de mejora integral en los 18 centros educativos municipales del distrito y, en esta nueva etapa, se llevó a cabo la colocación de nuevos juegos destinados a diferentes usos pedagógicos, con el objetivo de que las infancias puedan disfrutar de entornos renovados y seguros.En ese marco, actualmente se efectúa la incorporación de pisos de caucho inyectado y la instalación de huertas verticales para que los niños y las niñas desarrollen distintas propuestas ligadas al trabajo ambiental en cada uno de los establecimientos.Para llevar esta iniciativa adelante, se contemplaron los diversos usos pedagógicos de cada espacio: clases de educación física, clases abiertas, muestras, planes de evacuación, saludo a la bandera y el derecho al juego de las infancias en los niveles de enseñanza maternal, inicial y complementarios de primaria.Esta acción forma parte de una decisión política del intendente Julián Álvarez, que busca transformar la calidad de vida de los chicos y las chicas de Lanús que concurren a cada una de las mencionadas instituciones.