Javier Milei le respondió a Patricia Bullrich en defensa de Manuel Adorni: "Lo tendrá que fumar o se va"

En medio de una creciente tensión interna y externa, el presidente Javier Milei salió al cruce de las sospechas que pesan sobre su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y en lo que pareció un mensaje directo y fulminante para Patricia Bullrich, volvió a ratificar a su funcionario en el cargo.Con un tono marcadamente defensivo y autoritario, el mandatario buscó cerrar filas en torno a su colaborador más cercano, enviando un mensaje directo tanto a la prensa como a los propios integrantes de su Gabinete. "Me consta que está limpio", insistió. Durante la entrevista con los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq, Milei fue tajante sobre la situación patrimonial de Adorni. El presidente no solo negó las acusaciones, sino que puso su propia credibilidad como garantía de la honestidad del funcionario:Ante la consulta sobre posibles cuestionamientos de otros ministros, el libertario afirmó que nadie en su equipo le ha planteado ninguna objeción formal contra el jefe de Gabinete, aunque aprovechó para marcar la cancha con un mensaje amenazante.De esta manera, el momento de mayor tensión ocurrió cuando se le preguntó por las internas en la Casa Rosada. Enojado, Milei reafirmó su liderazgo de manera vertical y sin espacio para el disenso. "El Presidente soy yo, el que toma las decisiones soy yo, el que decide el rumbo soy yo, y el que decide quiénes son las personas que me acompañan soy yo. Y si a alguno no le gusta, me lo dirá, y se tendrá que fumar qué decido y si no, se va", sentenció.Este exabrupto parece tener un destinatario claro, considerando que apenas horas antes, la presidenta del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, había salido públicamente a meterle presión a Adorni, exigiéndole que presentara su declaración jurada actualizada para no "parecerse a los que venimos a correr".