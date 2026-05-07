07.05.2026 / CONTROVERSIA

Polémico: Arroyo Salgado vinculó el caso Nisman con sectores de inteligencia y funcionarios del Gobierno

La jueza federal sugirió que existen trascendidos sobre presuntos nexos entre partícipes del crimen de Alberto Nisman, áreas de inteligencia y funcionarios de la actual gestión. También cuestionó con dureza el funcionamiento del sistema judicial.


 

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sugirió una hipótesis controversial sobre la investigación por la muerte de Alberto Nisman al sostener que existen “trascendidos” que vinculan a presuntos partícipes del crimen con sectores de inteligencia que actualmente operan en empresas ligadas a Río Turbio y mantienen contactos con funcionarios del Gobierno nacional, durante una exposición realizada ante el Rotary Club de Buenos Aires en el Hotel Libertador.

Las declaraciones de la magistrada se dieron en el marco de una charla titulada “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”, donde además trazó un duro diagnóstico sobre el estado institucional del país y apuntó contra la falta de respuestas del Poder Judicial frente a delitos de crimen organizado.

Consultada sobre la posibilidad de avanzar sobre los responsables intelectuales de la muerte del fiscal, Arroyo Salgado se mostró escéptica. “Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio”, afirmó durante la ronda de preguntas del encuentro.

Sin embargo, luego profundizó sobre la existencia de supuestos vínculos entre algunos de los involucrados y estructuras de inteligencia. “Sí, los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual gobierno”, sostuvo.

La magistrada, que estuvo al frente de la investigación inicial por la muerte de Nisman y además fue su exesposa, insistió en que la Justicia ya logró despejar una de las principales incógnitas del expediente. “Se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”, remarcó ante los asistentes.

En ese sentido, recordó que la causa federal dejó atrás la hipótesis de suicidio y concluyó que el fiscal fue víctima de un homicidio. Nisman apareció muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento de las torres Le Parc, en Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.

Actualmente, el expediente continúa bajo la órbita de la fiscalía federal de Eduardo Taiano y tiene un único procesado: el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre .22 utilizada en el hecho. La investigación también incorporó peritajes y registros telefónicos que contradijeron parte de su declaración inicial.

Durante su exposición, Arroyo Salgado también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial argentino y calificó al Consejo de la Magistratura como un “elefante burocrático”. Además, aseguró que la corrupción en la Argentina es “estructural” porque atraviesa a los tres poderes del Estado y reclamó mayores mecanismos de control y remoción para jueces y fiscales.

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