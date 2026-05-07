07.05.2026 / EN EEUU

Milei volvió a buscar respaldo entre empresarios de EE.UU. y habló de un sueño americano continental

El Presidente expuso en la Conferencia Global del Instituto Milken, donde defendió las políticas económicas de su gestión e intentó seducir a inversores internacionales con un mensaje alineado a Estados Unidos.


El presidente Javier Milei participó este miércoles de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, en Los Ángeles, Estados Unidos, un foro que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico y empresarial. Allí, el mandatario volvió a respaldar el rumbo económico de su gobierno y buscó reforzar la llegada de inversiones extranjeras al país.

Durante su exposición, Milei insistió en que Argentina atraviesa una etapa de transformación económica y sostuvo que el país ofrece nuevas oportunidades para el capital privado. En ese marco, dejó una de las frases más comentadas de la jornada: “Hoy el sueño americano va de Alaska hasta Tierra del Fuego, para hacer a todas las Américas grandes otra vez”.

El jefe de Estado repasó además algunos indicadores económicos que el Gobierno considera positivos y se mostró optimista respecto del futuro del país, pese a que la administración libertaria todavía enfrenta tensiones internas vinculadas al impacto del ajuste, la caída del consumo y el deterioro social que distintos sectores vienen señalando en los últimos meses. Frente al auditorio de empresarios e inversores, Milei reiteró su invitación a apostar por la Argentina y recordó que ya había realizado un planteo similar en ediciones anteriores del foro. Según afirmó, quienes invirtieron en el país durante el último tiempo obtuvieron importantes ganancias en sus activos.

En otro tramo de su discurso, el mandatario volvió a mostrar sintonía política e ideológica con el presidente estadounidense Donald Trump. “Mientras gran parte del mundo aumenta regulaciones e impuestos, Argentina está haciendo exactamente lo contrario y Estados Unidos avanza en una dirección similar”, sostuvo. Para Milei, esa coincidencia entre ambos gobiernos podría abrir la puerta a un futuro acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, una posibilidad que el oficialismo menciona cada vez con más frecuencia como parte de su estrategia de alineamiento internacional.

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