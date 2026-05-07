Desde que asumió Milei las prepagas aumentaron más de un 400%

Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, uno de los servicios que imprevistamente aumentaron de forma exponencial fueron las prepagas: aumentaron un 417% y más de 742.000 personas se quedaron sin cobertura. Se trata de la información de un informe que produjo el Instituto Argentina Grande en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El aumento se ubicó por encima de la inflación acumulada del 293%. El informe también pone el foco en el endeudamiento de los hogares. Según el relevamiento, la morosidad familiar alcanzó el 11,2% en febrero de 2026, marcando un nuevo máximo histórico dentro de la serie y encadenando siete meses consecutivos en alza.En el plano educativo, el IAG advierte sobre un fuerte ajuste en el financiamiento universitario. El gasto en ese sector cayó un 29,3% en términos reales respecto de 2023, lo que ubica los niveles actuales en valores comparables a los de 2007. A su vez, los docentes titulares acumulan una pérdida equivalente a ocho salarios en los últimos 28 meses. Otro de los capítulos del informe se refiere a la relación fiscal con la provincia de Buenos Aires. Allí se afirma que el Estado nacional mantiene una deuda estimada en 16,7 billones de pesos con el distrito, que aporta el 38% de la recaudación total pero recibe apenas el 6,8% de los recursos.El mercado laboral también exhibe señales de deterioro. De acuerdo con el informe, desde el cambio de gestión se perdieron 206.300 empleos formales, mientras que la tasa de desprotección laboral trepó al 44,9% de los ocupados, el valor más alto de la serie. En ese contexto, el IAG estima un “desempleo blue” del 15,3%, en contraste con el 7,5% que surge de las mediciones oficiales.El documento concluye que la combinación de aumento de costos en servicios esenciales, caída del empleo formal y ajuste en áreas clave del Estado configura un escenario de mayor vulnerabilidad social, con impacto directo en el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo.