07.05.2026 / ADORNI GATE

La esposa de Adorni rompió el silencio y lanzó un mensaje encriptado en redes sociales

Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”, fue el mensaje de Bettina Angeletti en una red social. Además lanzó una sugerente reflexión sobre “soltar” y “evolucionar”.



Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, realizó un sorpresivo posteo en su cuenta de la red social Instagram en el cual señaló que “para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”, a la vez que añadió: “No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el posteo salió a la luz un día después que se conocieran imágenes de las refacciones que Matías Tabar realizó en la casa que el funcionario tiene Exaltación de la Cruz.

En tanto, la esposa de Adorni, indicó además: “Hay formas de pensar, decisiones, maneras de vincularnos y hasta versiones nuestras que fueron necesarias para llegar hasta acá. Pero no todo lo que nos trajo a este punto es lo que nos va a llevar al siguiente”.

“Crecer implica reconocer cuándo algo quedó chico y aceptar que evolucionar también es despedirse. Soltar no es perder, es habilitar espacio para lo nuevo. Cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”, culminó Angeletti en el escrito que difundió el diario Clarín y que fue publicado este miércoles.

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