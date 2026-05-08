Qué dice el primer parte médico de Máximo Kirchner tras ser operado quirúrgicamente

El diputado nacional Máximo Kirchner fue operado este viernes por la mañana en el Hospital Italiano de La Plata. De acuerdo con el parte médico dado a conocer pasadas las 13, fue intervenido quirúrgicamente por unDesde la institución comunicaron además que el referente de La Cámpora. El informe fue firmado por el director general de la institución, Roberto Martínez.El cistoadenoma parotídeo bilateral es un crecimiento benigno localizado en las glándulas parótidas, fundamentales para la producción de saliva. Este procedimiento de extirpación suele realizarse de manera programada, y en la mayoría de los casos no representa un riesgo grave para la salud.El propio legislador había anunciado la intervención por la mañana mediante un posteo en la red social Instagram. “Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, informó.Además, el dirigente afirmó que, pese a la intención de su madre de estar en el hospital durante la intervención, él se negó.En su descargo, el legislador evitó dar detalles y únicamente comentó, en tono humorístico, que uno de los profesionales médicos es “hincha de Estudiantes de La Plata”.En el mismo tono, Máximo Kirchner, hincha de Racing Club, bromeó incluso con que le prometieron el alta para ver el próximo domingo en su casa el partido entre ambos equipos.