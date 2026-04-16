Bullrich encabezó una recorrida en Lugano con la karinista Pilar Ramírez de cara a 2027

Como Senadora por la Ciudad, y junto a Pilar y Juan Pablo en la Legislatura, vamos a seguir representando a los porteños y empujando las ideas de la libertad.



Menos impuestos es más libertad. El Gobierno nacional ya hizo una baja histórica, pero todavía quedan impuestos locales https://t.co/imtnaTiUA2 pic.twitter.com/JkxoUzpVOB  Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 8, 2026

En medio de un escenario de alta tensión al interior del Gobierno, Patricia Bullrich participó este viernes de una actividad en el barrio porteño de Villa Lugano como integrante de una recorrida organizada por la karinista Pilar Ramírez, la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, para mostrar al espacio libertario con músculo político suficiente de cara a las elecciones locales que habrá el año próximo.Bullrich viene de ser noticia por haberse desmarcado de los hermanos Milei en la defensa a ultranza que se le estaba brindando Manuel Adorni, quien está siendo investigado por Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito. Por ese motivo es que la senadora nacional pidió públicamente que el jefe de Gabinete clarifique sus movimientos patrimoniales adelantando la presentación de la declaración jurada de bienes.La recorrida de la dirigente libertaria fue la primera en la que se mostró públicamente después de esas declaraciones, las cuales provocaron el enojo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El evento ya estaba planificado desde hace casi tres semanas y afirman que no hubo directivas de la hermana presidencial para darlo de baja.Bullrich recorrió la fábrica de juguetes Ruibal y caminó por comercios barriales junto a Ramírez, quien preside el bloque libertario en la Legislatura porteña y es la persona de mayor confianza de la hermana presidencial en la Ciudad. En ese lapso habló ante A24 y marcó que no existen asperesas en el Gobierno y que dio su lectura de lo que debía hacer el jefe de Gabinete con su situación judicial.Esta visita configura una de las tantas apariciones que La Libertad Avanza pretende hacer en distintos puntos del distrito porteño con vistas al año próximo. Fue algo que se habló semanas atrás en la sede porteña del partido, en una reunión que encabezaron Karina Milei, Pilar Ramírez y Patricia Bullrich.