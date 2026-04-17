08.05.2026 / Política

Adorni no se va: Milei volvió a respaldar al funcionario durante la reunión de Gabinete

El cónclave que encabezó el Presidente duró más de dos horas, en el que realizó una exposición sobre el panorama general de la gestión y le dio un fuerte respaldo político al jefe de Gabinete en el marco de la causa judicial que lo tiene como protagonista por supuesto enriquecimiento ilícito.




El presidente Javier Milei encabezó este viernes en Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete que tuvo dos características principales a lo largo de dos horas y media de duración. La primera fue que el Presidente volvió a ratificar delante de todos sus ministros a Manuel Adorni y la segunda fue que los miembros de la gestión libertaria conversaron y sobre el plan de gestión para lo que resta del año y el próximo.

Milei ofreció un panorama general y le dio un fuerte respaldo al Jefe de Gabinete. Una muestra más de que el ex vocero presidencial no se moverá de su cargo y que cuenta con gestos y apoyos constantes de parte de la cúpula del partido libertario.

Su intervención duró media hora y luego partió para continuar con su agenda de trabajo en Olivos. Después, el jefe de Gabinete tomó el mando del conclave, quien agradeció a los equipos de cada ministerio por la asistencia para su informe de gestión del Congreso, que presentó el 29 de abril en la Cámara baja.

En este marco, expusieron y dieron cuenta de la marcha del plan de gestión de este año y el próximo, junto con detalles de la reestructuración presupuestaria que encaró el Poder Ejecutivo.

También Adorni dio precisiones sobre los “retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo”, según informó Presidencia, y mencionó la necesidad de encarar una revisión de los acuerdos con organismos internacionales.

Para finalizar, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario del Senado, hablaron de los proyectos legislativos que tendrán discusión parlamentaria. Al respecto, resaltaron la Ley Hojarasca, el súper Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Salud Mental, entre otras iniciativas que el oficialismo concidera relevantes. 

Lo más leído

1

Volver al Trabajo mayo 2026: montos, fecha de cobro y qué pasa tras el fallo

2

Causa Cuadernos: 27 imputados denuncian aprietes de Stornelli y Bonadio para incriminar a Cristina Kirchner

3

iPhone 18 Pro: cuándo se lanza y qué se espera del nuevo modelo

4

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

5

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué

Más notas de este tema

Bullrich encabezó una recorrida en Lugano con la karinista Pilar Ramírez de cara a 2027

08/05/2026 - Política

Bullrich encabezó una recorrida en Lugano con la karinista Pilar Ramírez de cara a 2027

Milei avaló la posición de Karina en la interna con Santiago Caputo y Las fuerzas de Cielo: "Ensuciar... "

20/04/2026 - ¿Se rompe el "triángulo de hierro"?

Milei avaló la posición de Karina en la interna con Santiago Caputo y Las fuerzas de Cielo: "Ensuciar... "

Nueva pulseada en LLA: corren a Romo, hombre de Caputo, y suma terreno Karina Milei

17/04/2026 - INTERNA

Nueva pulseada en LLA: corren a Romo, hombre de Caputo, y suma terreno Karina Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.